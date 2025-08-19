Dev banka altın tahminini güncelledi: Önce yükselecek sonra düşecek

UBS, altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı sonu için ons altın hedefini 3 bin 600 dolara yükseltti, haziran ve eylül 2026 dönemleri için beklentisini 3 bin 700 dolar olarak güncelledi.

UBS, altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) ve merkez bankalarından gelen alımların fiyatları yukarı yönlü destekleyeceğini belirtti. Ayrıca, küresel ölçekte dolarizasyon karşıtı eğilimlerin de altın talebini artıran önemli bir faktör olduğuna dikkat çekildi.

Banka değerlendirmesinde, ABD’de yüksek seyreden enflasyon, trend altı büyüme ve Fed'in olası gevşeme adımlarının doların değer kaybına yol açabileceği, bunun da altını güçlendireceği belirtildi. Notta, “ABD makro riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler merkez bankalarının daha fazla alım yapmasına yol açabilir. Bu faktörler altın fiyatlarını destekleyecektir” ifadesi yer aldı.

2011’den bu yana en yüksek talep

UBS, 2025 yılı için ETF kaynaklı altın talebi beklentisini 450 metrik tondan 600 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2025’in ilk yarısında 2010’dan bu yana en güçlü girişler görüldü. Merkez bankalarının alımlarının geçen yılki rekorun biraz altında kalması beklenirken, UBS 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona çıkacağını öngördü. Bu seviye, 2011’den bu yana en yüksek talep olacak.