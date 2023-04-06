Dev bankadan 'altın fiyatı' tahmini: Boğa piyasası 2 yıl sürebilir

Dünyanın en büyük bankalarından olan Bank of America (BofA) analistlerinin ons altın için ilk hedefleri 2100 dolar ve bu seviyenin ikinci çeyrek içinde görüleceğine inanıyor.

Dün yayınlanan raporda, enflasonun ısrarla yüksek seyrettiği ve ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıflıkla birlikte devam ettiği ortamda altının temel görünümün güçlü olduğunu vurgulayan BofA analistler, teknik göstergelerin de altın için yukarı yönlü bir resim ortaya koyduğunu vurguladı.

Teknik analisti Paul Ciana'ya göre, altın fiyatının 2078 dolar seviyesini kırması, 2 yıl sürecek ve 2500 dolar seviyesine kadar devam edecek bir boğa piyasasının sinyali olabilir. Teknik göstergere göre altın için 2078'in sonrasında dirençler 2118 ve 2195 dolar.