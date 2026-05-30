Dev bankadan altın için yeni tahmin: 2026 yıl sonu tahminini düşürdü

Küresel ölçekte sıkı para politikası beklentileri ve doların güçlü seyrinin etkisiyle değerli metallerdeki düşüş eğilimi devam ediyor.

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından UBS, 2026 yıl sonuna ilişkin altın fiyatı beklentisini aşağı yönlü güncelledi. Banka, altın tahmininde 400 dolar aşağı çekti.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altın için 2026 yıl sonu tahminini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara düşürdü.

UBS analistlerinden altın uyarısı: Güçlü dolar ilgiyi azaltıyor

Reuters'ın haberine göre; bankanın analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon, özellikle yüksek seyreden ABD tahvil getirileri ile güçlü doların, yatırımcıların altına yönelik talebini zayıflattığını belirtti.

Piyasalar "fırsat maliyetine" odaklandı

Analistlere göre piyasalar yeniden “fırsat maliyeti” unsurunu fiyatlamaya başladı. Getiri sağlamayan altın, yüksek reel faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibesini kaybediyor.

Bu nedenle ETF ve vadeli işlem piyasalarındaki altın talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığı belirtildi.

"Uzun vadeli boğa piyasası sona ermedi"

UBS, mevcut baskılara rağmen altındaki uzun vadeli yükseliş trendinin sona ermediği görüşünü koruyor. Banka, altının yılı mevcut seviyelerin yaklaşık 1.000 dolar üzerinde tamamlayabileceğini tahmin ediyor.

Analistler, 2027 yılında daha nötr bir para politikası ortamının oluşması halinde dolar üzerindeki desteğin zayıflayabileceğini ve yatırımcıların yeniden altına yönelmeye başlayabileceğini belirtti.