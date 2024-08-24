  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Dev bankadan yatırımcılara altın tavsiyesi: Yüksek fiyatlara rağmen alın
Takip Et

Dev bankadan yatırımcılara altın tavsiyesi: Yüksek fiyatlara rağmen alın

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen yatırımcılara altın almaları tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dev bankadan yatırımcılara altın tavsiyesi: Yüksek fiyatlara rağmen alın
Takip Et

Geride bıraktığımız haftada yatırımcısına en çok kazandıran altın oldu. Ons altının fiyatı 2500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Cnbc-e'de yer alan habere göre Bank of America (BofA) yatırım stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen yatırımcılara altın almaları tavsiyesinde bulundu. Hartnett, Perşembe günü yayınladığı notta, yatırımcılara "merkez bankalarının yaptığı şeyi yapmalarını, altın almalarını" önerdi.

Hartnett, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gitmesinin gelecek yıl enflasyonun yeniden yükselmesine neden olabileceğini ifade etti. Bu durumda, altın gibi reel varlıkların, tarihsel olarak enflasyon dönemlerinde güçlü performans gösterdiğine dikkat çekti.

Altın, ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık

Altın, bu yıl yüzde 20 civarında değer kazanarak, S&P 500'ü birkaç puan geride bırakırken teknoloji hisselerinden daha iyi performans gösterdi. Hartnett, altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık olduğunu vurguladı.

Altının yükselişi yatırımcıların ilgisini çekmedi

Business Insider'da yer alan habere göre ilginç bir şekilde, altının bu yükselişi yatırımcıların ilgisini çekmedi. Altın bu yıl 2,5 milyar dolarlık net çıkış yaşadı, yani yatırımcılar bu rekor ralliden kar elde etme yoluna gittiler. Hartnett, bu durumun sadece merkez bankalarının eşi benzeri görülmemiş altın alımlarıyla açıklanabileceğini belirtti ve Çin'in merkez bankasının 2023'te en büyük altın alıcısı olduğunu ekledi.

"Altın şu anda ikinci en büyük rezerv varlığıdır ve varlık sınıfları arasında hisse senetlerine en düşük korelasyona sahiptir" ifadelerini kullanan Hartnett, yatırımcılara IAUM ve GLDM gibi altın ETF'lerini değerlendirmelerini önerdi.

Altın fiyatları Cuma günü yüzde 1,23 artışla 2.547,60 dolara ulaştı ve Salı günü ulaşılan rekor seviyenin sadece 23 dolar altında kaldı. Fiyatlar o kadar yüksek ki, standart bir altın külçesi artık 1 milyon dolara mal oluyor.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Dolar mı, Euro mu? İşte yanıtı...Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Dolar mı, Euro mu? İşte yanıtı...Ekonomi
İşte altının yol haritası! Uzmanlar EKONOMİ’ye değerlendirdiİşte altının yol haritası! Uzmanlar EKONOMİ’ye değerlendirdiEkonomi

 

Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ultra zenginler için altın depolama tesisi kuruldu
Ultra zenginler için altın depolama tesisi kuruldu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları zirveden geriliyor: Gözler Powell'da
1 külçe altın 1 milyon doları aştı!
1 külçe altın 1 milyon doları aştı!
Türkiye'de uzun vadeli yatırımda altın mı borsa mı daha çok kazandırıyor?
Türkiye'de uzun vadeli yatırımda altın mı borsa mı daha çok kazandırıyor?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Ağustos 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları rekor seviyelerine yakın