Dev bankadan yeni altın tahmini: 2026'da yüzde 20'den fazla düşebilir

Citi’ye göre, 2025 yılının sonlarında ve 2026’da ABD’deki daha yüksek büyüme beklentileri nedeniyle altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde düşüş bekleniyor.

Citi analistleri yayınladıkları bir notta “2025 sonu ve 2026’da altına olan yatırım talebinin azalmasını bekliyoruz; çünkü nihayetinde ABD Başkanı Trump’ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin ‘koruma’ etkisinin devreye gireceğini öngörüyoruz” dedi.

Banka ayrıca önümüzdeki altı ila dokuz aylık süreçte ABD Merkez Bankası’nın kısıtlayıcı para politikasından nötr seviyeye geçmesi için “önemli bir alan” olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum, hem ABD’de, hem de küresel ölçekte büyüme beklentilerini güçlendiriyor.