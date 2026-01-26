Dev bankalar altın beklentilerini güncelledi: Zirve henüz görülmedi

Altın fiyatlarındaki yükseliş 2026’da da hız kesmezken, bugün ons altın 5.000 doların üzerini gördü.

Uluslararası bankalar da altındaki yükselişin rekorlarla sürmesiyle birlikte beklentilerini güncelledi.

5 bin dolardan 6 bin dolara çıktı

Societe Generale, ons altın için yıl sonu beklentisini 5.000 dolardan 6.000 dolara çıkardı.

Kuruluşun raporunda güvenli liman talebinin arttığı ortamda Ekim ayında açıklanan eski tahminin güncellendiği belirtildi.

Değerlendirmede jeopolitik gerilimler, enflasyon riskleri, Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilime ve Japon yeninde sert hareketlerin piyasaların güvenli liman varlıklara olan talebini artırdığı ifade edildi.

“Zirve henüz görülmedi”

Morgan Stanley analistleri, ons altında gelinen seviyelerin zirve olmadığı görüşünü paylaştı. Analistler, artan jeopolitik belirsizlikler ile merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarından (ETF) gelen güçlü talebin etkisiyle altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında ons başına 5.700 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Son dönemdeki merkez bankası alımlarının altının rezervlerde giderek doların ana rakibi olarak görüldüğüne işaret ettiğini belirten Morgan Stanley, geçmişte merkez bankalarının altın varlıklarını genellikle toplam rezervler içindeki pay olarak değerlendirdiğini ve fiyatlar yükseldikçe alımların azalmasının beklendiğini hatırlattı.

Polonya’nın son dönemde altın hedefini yükseltme kararı, yüksek fiyatlara rağmen mutlak miktar üzerinden alımların sürebileceğine dair önemli bir sinyal olarak değerlendirildi. Diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atması halinde, güçlü alım eğiliminin devam edebileceği vurgulandı.

Öte yandan ETF talebinin özellikle Kuzey Amerika ve Asya kaynaklı olarak güçlü seyrini koruduğu ifade edildi. Banka, 2026 yılında Fed'in olası faiz indirimlerinin de etkisiyle fiziki altın talebinin yüksek kalmasının beklendiğini kaydetti.