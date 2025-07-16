Dev bankalar tahminlerini güncelledi: Altın fiyatlarında yön ne olacak?

Nisan ayında 3.500 dolarla rekor seviyeyi test ettikten sonra yatay konsolidasyon sürecine giren altın fiyatlarıyla ilgili küresel bankalardan yeni raporlar geliyor.

ABD’li Morgan Stanley; Washington yönetimi tarafından 1 Ağustos tarihinden itibaren çeşitli ülkelere uygulanan gümrük vergilerinin, enflasyonu tetiklemesinin muhtemel olduğunu belirti.

Morgan Stanley analistleri; merkez bankaları ve yatırımcıların talebi, zayıf dolar, devam eden jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklerin desteğiyle, altın için dördüncü çeyrek hedef fiyatını ons başına 3.800 dolara yükseltti.

ABD’li Goldman Sachs

ABD’li Goldman Sachs da merkez bankalarını alımları ve ETF girişlerini işaret ederek, altının yıl sonuna kadar ons başına 3.700 dolara, 2026 ortasına kadar ise 4.000 dolara ulaşacağı tahminini tekrarladı.

Goldman’ın izleme modeline göre, merkez bankaları ve ABD dışı kuruluşların sarı metale olan talebi mayısta 31 ton oldu.

Kanadalı CBIC

Kanada merkezli çok uluslu banka CIBC de altın fiyatlarının 3.600 dolara yükseleceğini ve 2026'ya kadar bu seviyede kalacağını öngörüyor. Banka analistleri, ticaret savaşları ve FED’den faiz indirimlerinin altını desteklemeye devam edeceğini; dünyada dolarizasyon karşıtı eğilimin de altının güvenli liman varlığı olarak kalmasını sağlayacağını tahmin ediyor.

Analistler, "Küresel merkez bankalarının, ABD varlıklarından altına yönelme eğiliminin devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

ING'nin beklentisi

Hollanda merkezli ING Grup da, belirsiz ekonomik ortamın ve ABD dolarından uzaklaşma ihtiyacının, merkez bankalarının 2025 yılında altın alımlarını sürdüreceğini düşünüyor. Banka analistleri "Merkez bankalarının yıllık alım hızı, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinden bu yana 1.000 tonu aştı. Sadece geçen yıl 1.045 ton külçe altın satın aldılar ve bu, küresel talebin yaklaşık yüzde 20'sine denk geldi” hatırlatmasını yaptı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, küresel ticaret risklerinin de yüksek seyrettiğine dikkat çeken ING; ABD ve diğer ülkeler arasındaki müzakerelerin kötüleşmesi halinde altın fiyatlarının yeni bir rekora gidebileceği görüşünü iletti.