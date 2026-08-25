Dev bankalardan altın için 5.000 dolar sinyali

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Citi, altın için 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 4.800 dolara yükselterek rallinin devam edebileceğini belirtti. Banka, 6-12 aylık 5.000 dolarlık hedefini ise korudu. Citi, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin zamanla azalması, reel faizlerin gerilemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha az şahin bir duruş sergilemesini altını destekleyecek unsurlar olarak gösterdi.

JPMorgan’dan 5.000 dolar beklentisi

JPMorgan ise, Orta Doğu'daki belirsizlik ve hafta sonundaki tarife haberlerinin makro risk primini yüksek tuttuğunu aktarırken, bu haftaki çekirdek PCE verisi ve Jackson Hole sempozyumunu altın açısından önemli katalizörler olarak gösterdi.

Banka, PCE enflasyonunun görece yüksek gelmesini beklediğini ve piyasaların Fed'in eylül ayında faiz adımı ihtimalini tamamen fiyatlamaktan kaçındığını belirtti. Bu nedenle faiz piyasalarının yukarı yönlü enflasyon sürprizlerine veya Jackson Hole'dan gelecek ton değişikliğine duyarlı kalabileceğini ifade etti.

JPMorgan, altının şimdilik 4.500-5.000 dolar aralığında işlem görmesini bekliyor. Banka, güçlü bir enflasyon verisinin 200 günlük hareketli ortalamanın yeniden test edilmesine yol açabileceğini, daha ılımlı enflasyon verileri ve Jackson Hole'a ilişkin piyasa şüphelerinin ise altını bir hafta içinde 5.000 dolara yaklaştırabileceğini aktardı.