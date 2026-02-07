Dev bankaların kritik seçimi: Altın mı, Bitcoin mi?

Dünyada 2025 yılında esen altın ve gümüş rüzgârı, geçtiğimiz hafta fırtınaya dönüştü. Metallerin geneline yayılan güçlü yükseliş, kısa sürede çöküşe dönerken, geride bıraktığımız haftada da oynaklık yüksek oldu. Kıymetli metallerde toparlanma çabası izlenirken, kripto varlıklarda da sert dalgalanmalar öne çıkıyor.

Dolardaki zayıflama ile altına yönelen yatırımcılar, önceki hafta sert düşüşlerin ardından geride bıraktığımız haftada nefes alma imkânı buldu. Ons altın haftayı 4 bin 952 dolardan tamamladı.

Bitcoin'de kazançlarını geri verdi

Kripto para piyasasının hâkimi olan Bitcoin, haftalık bazda yüzde 8,3 oranında değer kaybıyla son yıllardaki zirve seviyelerinden uzaklaştı. Haftayı 70 bin 500 dolar seviyesinde tamamlayan Bitcoin, hafta içinde 60 bin doların altına sarkarken, 120 bin doların üzerinde gördüğü rekor seviyelerinden kazançları sildi.

Uzun vadede hangisi daha cazip?

Son oynaklıkların ardından altın ve Bitcoin arasındaki karşılaştırmalara dev kurumlar da dahil oldu.

JP Morgan’ın analizinde, iki varlık arasındaki fiyat ayrışmasının belirginleştiğine dikkat çekilerek, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılar açısından daha cazip bir görünüm sunduğu belirtildi. Bitcoin’in üretim maliyetini 87 bin dolar olarak hesapladıklarını, mevcut fiyatların ise bu seviyenin altında bulunduğuna dikkat çekildi.

Deutsche Bank analistleri de kripto para piyasasında yaşanan genel düşüşün, büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların ETF’lerden gerçekleştirdiği çıkışlardan kaynaklandığını aktardı. Raporda, ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden ocak ayında 3 milyar doların üzerinde çıkış yaşandığı, bu rakamın aralık ayında 2 milyar dolar, kasım ayında ise 7 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisine yer verildi.