Dev bankanın CEO'sundan altın için şaşırtan 10 bin dolar tahmini: Yatırımcı değilim ama...

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, son haftalarda yaşanan sert yükselişlere rağmen altının hala “mantıklı bir yatırım” olabileceğini söyledi. Altın yatırımcısı olmadığını vurgulayan Dimon, altın fiyatlarının kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara çıkabileceğini söyledi.

Dev bankanın CEO'sundan altın için şaşırtan 10 bin dolar tahmini: Yatırımcı değilim ama...
JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, küresel piyasalardaki belirsizliklerin yatırımcı davranışlarını yeniden şekillendirdiğini belirterek, altının cazibesinin son dönemde yeniden arttığını vurguladı. Dimon'a göre, mevcut ekonomik koşullarda altın tutmak artık "yarı-rasyonel" bir tercih...

"Bu ortamda altın 10 bin dolara kadar yükselebilir"

Dimon, son haftalarda yaşanan sert yükselişlere rağmen altının hala "mantıklı bir yatırım" olabileceğine dikkat çekti.

"Altın yatırımcısı değilim, çünkü altını tutmanın yaklaşık yüzde 4 maliyeti var. Ancak bu tür belirsizlik dönemlerinde altın fiyatı kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara çıkabilir" diyen Dimon, portföylerde sınırlı da olsa altına yer vermenin makul bir adım olabileceğini vurguladı.

"Her şeyin pahalı olduğu bir dönemdeyiz"

JPMorgan CEO'su ayrıca varlık fiyatlarının genel olarak aşırı değerlendiği uyarısında bulundu. Dimon, "Değerlemelere baktığınızda, neredeyse her şeyin pahalı olduğu bir dönemdeyiz. Bu da yatırımcıların risk yönetiminde daha temkinli olmalarını gerektiriyor" dedi.

 Uzun vadeli bir güvenli liman trendinin sinyali mi?

Uzmanlara göre, büyük finans kurumlarının bile altını yeniden "ciddi bir varlık sınıfı" olarak değerlendirmesi, piyasada uzun vadeli bir güvenli liman trendinin sinyali olabilir.

Altın Haberleri
