Dolar çöktü, altın rekora koştu: 6 bin dolar senaryosu masada

Ons altın, çarşamba günü yüzde 1,1 yükselerek 5 bin 243,58 dolara çıktı. Gün içinde 5 bin 247,21 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın, yıl başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 3,1 artışla 5 bin 237,70 dolara yükseldi.

Gram altın da yükseldi

Ons altında yaşanan yükselişin ardından gram altın tarafında da sert yükseliş meydana geldi. Gram altın yüzde 1,11’lik yükselişle 7 bin 305 lira seviyesinden işlem gördü. Gram altın seans içerisinde 7 bin 324 lira seviyelerine kadar yükseldi ve rekor kırdı.

Dolar dört yılın dibini gördü

ABD doları, yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederken satış baskısı arttı. ABD Başkanı Donald Trump’ın doların değeriyle ilgili yaptığı açıklamalar piyasada “zayıf dolar” algısını güçlendirdi. Cnbc-E'de yer alan habere göre analistler, dolar cephesindeki bu kırılmanın altına güçlü destek verdiğini vurguluyor.

Trump etkisi ve Fed'den faiz beklentisi

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişin dolar ile güçlü ters korelasyondan beslendiğini belirterek, Trump’ın açıklamalarının ABD seansında fiyatları yukarı taşıdığını söyledi.

Trump ayrıca yakında yeni Fed başkanı adayını açıklayacağını ve yeni yönetimle birlikte faizlerin düşeceğini öngördüğünü dile getirdi. Piyasalar, Federal Reserve’in ocak toplantısında faizi sabit tutmasını bekliyor.

Altın için 6 bin dolar senaryosu masada

Deutsche Bank, kalıcı yatırım talebi ve merkez bankalarının dolara alternatif varlıklara yönelmesi nedeniyle altının 2026’da ons başına 6 bin dolara tırmanabileceğini öngördü. Kısa vadede ise teknik direnç seviyesinin 5 bin 240 dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Gümüş ve platin de rekor yarışında

Spot gümüş yüzde 1,9 artışla 115,11 dolara yükselirken, haftanın başında 117,69 dolarla rekor kırmıştı. Gümüş yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 60 prim yaptı. Platin yüzde 2 artışla 2 bin 692,60 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 1,4 yükselişle 1.961,68 dolardan işlem gördü.

Tüketici güveni çakıldı, güvenli limanlara talep arttı

ABD’de tüketici güveni, zayıflayan istihdam piyasası ve yüksek fiyatların etkisiyle ocakta son 11,5 yılın en düşük seviyesine indi. Bu tablo, yatırımcıların güvenli limanlara yönelimini daha da hızlandırdı.