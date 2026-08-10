Dolar değer kazandı, altın fiyatları geriledi

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Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde doların güçlenmesinin baskısıyla gerilerken, yatırımcılar Fed'in faiz görünümüne ilişkin beklentileri şekillendirebilecek enflasyon verilerini bekliyor.

Spot altın yüzde 0.5 düşüşle ons başına 4.320 dolardan işlem görürken, Kapalıçarşı'da gram altın yüzde 0.63 kayıpla 6.610TL seviyesinde.

ABD dolar endeksinin yüzde 0,2 yükselmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

American Gold Exchange piyasa analisti Jim Wyckoff, altının güçlü dolar endeksi nedeniyle baskı altında kaldığını ve piyasaların hafta içinde açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde bekleme eğiliminde olduğunu belirtti.

Piyasaların odağında iki kritik veri var

Piyasaların odağında çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyatları ile perşembe günü yayımlanacak üretici fiyatları bulunuyor.

Reuters anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3,4 artmasını bekliyor. Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 3,5 seviyesindeydi.

İstihdam verileri Fed beklentilerini değiştirdi

Geçen hafta açıklanan veriler ABD ekonomisinde temmuz ayında istihdamın beklenmedik şekilde azaldığını, önceki iki aya ilişkin istihdam artışlarının da sert biçimde aşağı yönlü revize edildiğini göstermişti.

Veriler, Fed'in gelecek ay faiz artıracağına ilişkin beklentileri zayıflattı. Buna karşın piyasalarda eylül ayında faiz artışı ihtimali yüzde 46, aralık ayında ise yüzde 79 olarak fiyatlanıyor.