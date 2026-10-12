Dolar geriledi, altın yükseldi! İşte piyasaların beklediği gelişme

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Spot altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 değer kazanarak ons başına 4.206,01 dolara yükseldi. Aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,3 artışla 4.230,40 dolara çıktı. Spot altın, günün erken saatlerinde 2 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin anlaşma beklentisi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların zayıflamasının altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Waterer, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısı ve faiz artışı endişelerini hafifleterek altının yatırımcılar açısından cazibesini artırdığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna ateşkesi petrol fiyatlarını etkiledi

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Rusya ile Ukrayna arasında derhal yürürlüğe gireceğini belirttiği bir enerji ateşkesi duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise anlaşmanın ayrıntılarını beklediklerini açıkladı.

Rusya'nın petrol arzını artırabileceği beklentisi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler üzerinden altın piyasasını da etkiledi.

Piyasalar ABD'nin enflasyon verilerini bekliyor

Yatırımcıların bu haftaki gündeminde ABD'de açıklanacak ekonomik veriler öne çıkıyor. Çarşamba günü tüketici fiyat endeksi (TÜFE), perşembe günü ise üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri yayımlanacak.

Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Faiz oranlarına yönelik beklentiler, faiz getirisi sağlamayan altının fiyat hareketlerinde önemli rol oynuyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ekim ayında faiz artışı ihtimalini yüzde 17, aralık ayına kadar faiz artışı olasılığını ise yüzde 86 olarak fiyatlıyor.

ABD'de tüketici güveni geriledi

Öte yandan, Orta Doğu'daki çatışmaların yaşam maliyetini artırmasının etkisiyle ABD'de tüketici güveni ekim ayının başında geriledi. Artan yaşam maliyetlerine ilişkin endişeler, ekonomik görünüm ve para politikası beklentileri açısından yakından takip ediliyor.

Gümüş, platin ve paladyum da yükseldi

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 0,5 artışla ons başına 61,12 dolara çıktı.

Platin yüzde 1 yükselerek 1.704,70 dolara ulaşırken, paladyum da yüzde 1,2 değer kazanarak ons başına 1.161,81 dolara yükseldi.