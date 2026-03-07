Dolar güçlendi, altın fiyatları 5 hafta sonra ilk kez geriledi

Savaşın etkisiyle düşen altın fiyatları, ABD’de açıklanan zayıf istihdam verilerinin Fed’in faiz indirimi beklentilerini canlı tutmasıyla yükselişe geçti.

Ancak güçlenen doların baskısı altının beş haftalık yükseliş serisinin ardından haftayı düşüşle kapatmasına neden oldu.

Savaşın ilk haftasında altının ons fiyatı haftanın son işlem gününü yüzde 1,50 yükselişle 5 bin 153 puandan tamamladı. Buna rağmen altın fiyatları haftalık bazda yaklaşık yüzde 2,1 düşüş kaydetti.

Açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam geçen ay 92 bin kişi azaldı. Piyasa beklentisi ise 58 bin kişilik artış yönündeydi. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi.

Cnbc-E'de yer alan habere göre piyasa uzmanları, zayıf istihdam verisinin ekonomik yavaşlama ve yüksek ücret artışıyla birlikte stagflasyon endişelerini artırabileceğine vurgu yapıyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın da ons altına paralel olarak haftayı yüzde 1,68 artışla 7 bin 301 liradan tamamladı. Haftalık bazda kayıp yüzde 1,80 oldu.

Dolar güçlendi, altın üzerindeki baskıyı artırdı

Ortadoğu’daki gerilimin artmasıyla ABD dolar endeksi son bir yılın en güçlü haftalık yükselişini kaydetti.

Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimleri için daha pahalı hale getirerek talebi sınırladı. Bu durum, güvenli liman talebine rağmen altın fiyatlarının haftalık bazda düşüş yaşamasına neden oldu.

Piyasalarda ayrıca algoritmik işlemlerin dolar güçlendiğinde altın satışlarını hızlandırdığı belirtiliyor.

Gözler Fed toplantısına çevrildi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Mart’taki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Piyasalarda ilk faiz indiriminin ise temmuz ayında gelebileceği beklentisi hakim...

Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 18’den fazla yükseldi

Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altın için genellikle destekleyici bir unsur olarak görülüyor. Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 18’den fazla yükseldi.

Jeopolitik riskler ve petrol fiyatları yükseliyor

Ortadoğu’da İsrail’in Beyrut’un güneyini hedef alan saldırıları ve bölgedeki gerilimin tırmanması küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Aynı dönemde petrol fiyatları da Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydetti. Bu durum küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdi.