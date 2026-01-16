Dolar güçlendi, altın ve gümüş gazı kesti: Altın ve gümüş haftayı nasıl kapatacak?

Spot altın, Asya işlemlerinde yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4 bin 598 dolara geriledi. Buna rağmen altın, hafta içinde 4 bin 642,72 dolarla gördüğü rekor seviyenin ardından haftayı yaklaşık yüzde 2 yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 605,20 dolara indi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan hafif düşüşe rağmen gram altın fiyatları doların etkisiyle yüzde 0,1 artışa geçti. Gram altın güne 6 bin 400 lira seviyesinden işlem görerek başladı.

Güçlü ABD verisi doları yukarı taşıdı

Dolar endeksi üçüncü haftalık yükselişine yönelirken, ABD Çalışma Bakanlığı verileri piyasaları etkiledi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 bin kişi azalarak 198 bine geriledi. Bu rakam, Reuters anketine katılan ekonomistlerin 215 binlik beklentisinin belirgin şekilde altında kaldı. Cnbc-E'de yer alan habere göre doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri yurt dışı alıcılar için daha pahalı kıldı.

Faiz beklentileri değişiyor

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında avantajlı görülse de güçlü veriler Fed’in faiz indirimini öteleyeceği algısını besledi. Öte yandan jeopolitik tansiyonun kısmen düşmesi de altının “güvenli liman” cazibesini zayıflattı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolara yönelik baskılarda can kayıplarının azaldığı bilgisini aldığını ve toplu infaz planı olduğuna inanmadığını söyledi.

Merkez bankaları sahneye çıktı

Çin Merkez Bankası, ekonomiye erken destek sağlamak amacıyla bazı sektörlere yönelik faiz indirimleri açıkladı. Polonya Merkez Bankası ise altın rezervlerini 700 tona yükseltmeyi hedeflediğini duyurdu. Dünyanın en büyük altın destekli ETF’i olan SPDR Gold Trust’ın varlıkları da yüzde 0,05 artışla 1.074,80 tona yükseldi.

Gümüş gerilese de haftayı kazançla kapatıyor

Spot gümüş yüzde 1,6 düşüşle 90,80 dolara inse de haftalık bazda yaklaşık yüzde 13 yükselişle haftayı kapatmaya hazırlanıyor. Bir önceki seansta 93,57 dolarla gümüş fiyatlarında tüm zamanların zirvesi görülmüştü.

Vanda Research’e göre bireysel yatırımcıların yoğun alımları gümüşü piyasanın “en kalabalık” emtia işlemlerinden biri haline getirdi. TD Securities ise 93,15 dolardaki hedefe ulaşıldıktan sonra kısa gümüş pozisyonunu kapattığını ve teorik olarak yaklaşık 606 bin dolarlık zarar yazıldığını açıkladı.

Platin ve paladyum da düşüşte

Değerli metaller cephesindeki satışlar platin ve paladyuma da yansıdı. Spot platin yaklaşık yüzde 2 düşüşle 2 bin 363,11 dolara inerken, paladyum yüzde 0,8 kayıpla 1.786,13 dolardan işlem gördü.