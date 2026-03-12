Dolar güçlendi, petrol fiyatı yükseldi: Altında sınırlı düşüş

Altın fiyatı perşembe günü yatay seyretti. Gün içinde yaklaşık yüzde 1’e varan düşüşün bir kısmını telafi eden altın, doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesinin kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatması nedeniyle baskılandı.

Spot altın yüzde 0,1 düşüşle ons başına 5.172,86 dolar seviyesinde işlem gördü. Nisan vadeli ABD altın kontratları ise 5.178 dolar seviyesinde yatay kaldı.

"Hürmüz'ün fiilen kapalı olması altın fiyatlarını destekledi"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ABC Refinery’de kurumsal piyasalar küresel başkanı Nicholas Frappell, Orta Doğu’daki çatışmanın kısa vadede sona ereceğine dair bir işaret bulunmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı olmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Frappell, “Piyasada altını satmak için net bir neden yok. Bu nedenle olası düşüşler alım fırsatı olarak görülebilir” dedi.

ABD doları yüzde 0,1 değer kazanarak dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

İran'dan petrol için 200 dolar senaryosu

İran ise Çarşamba günü ticari gemilere yönelik saldırıların ardından petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkabileceği uyarısında bulundu. Bu gelişmeler üzerine Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), 1970’lerden bu yana görülen en büyük petrol şoklarından birini sınırlamak için stratejik rezervlerin büyük ölçekte piyasaya sürülmesi çağrısında bulundu.

Bazı üreticiler üretimi durdurdu

Hürmüz Boğazı'nda bulunan tankerlerin bir haftadan uzun süredir beklemesi, depolama kapasitesinin dolmaya yaklaşması nedeniyle bazı üreticiler üretimi durdurdu.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle 85,49 dolar, platin yüzde 0,1 artışla 2.171,19 dolar, paladyum ise yüzde 0,8 yükselişle 1.650,52 dolar seviyesinden işlem gördü.