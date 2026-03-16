Dolar güçlendi, petrol yükseldi: Altın yeniden 5 bin doların altını gördü

Altın fiyatları hafif düşüşle ons başına 5 bin dolar civarında seyrediyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel çapta enflasyonu tetikleyebileceği tahmin edilirken bu durum merkez bankalarının beklenen "güvercin" politika adımlarını erteleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Güçlenen dolar, altın üzerinde baskı kuruyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı para politikası kararları öncesi zayıflayan gevşeme beklentileri ve güçlenen dolar, altının ons fiyatı üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Fed'in faiz kararı ne olacak?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında son durum ne?

Bu gelişmelerle birlikte haftaya yatay başlayan ons altın sabah saatlerinde yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 997 dolardan işlem gördü.

Gram altın ise önceki kapanışın hemen üzerinde 7 bin 96 lira seviyesinden işlem gördü. Saat 10:30 sıralarında çeyrek altın 11 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 287 liradan satıldı.