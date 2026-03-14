Dolar güçlendi, savaş baskı kurdu: Cazibesi azalan altın üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapattı

Spot altın yüzde 1,2 düşüşle ons başına 5 bin 18 dolara geriledi. Haftalık bazda ise yüzde 2’nin üzerinde düşüş oldu.

ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise günü yüzde 1,3 düşüşle 5 bin 61,70 dolardan tamamladı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altın fiyatlarında da aşağı yönlü hareket devam etti. Gram altın haftayı yüzde 2,3’lük kayıpla 7 bin 316 lira seviyesinden kapattı.

"Altın fiyatları dip seviyelere doğru ilerliyor"

Cncb-E'de yer alan habere göre bağımsız metal trader'ı Tai Wong, piyasada uzun vadede altına yönelik güçlü bir iyimserlik olduğunu ancak mevcut koşulların fiyatları baskıladığını söyledi. Wong, "Varlık dağılımı dinamikleri altını uzun vadede desteklese de, İran savaşı başladıktan bu yana doların yaklaşık dört ayın en yüksek seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları dip seviyelere doğru ilerliyor" dedi.

Dolar güçlendi, altının cazibesi azaldı

ABD dolarının haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi sınırladı.

Commerzbank yayımladığı notta, altın fiyatları üzerindeki baskının temel nedeninin daha sıkı bir para politikası beklentisi olduğunu belirtti.

Altın genellikle enflasyona ve belirsizlik dönemlerine karşı güvenli liman olarak görülse de yüksek faiz ortamı, getirisi olmayan altına talebi azaltıyor.

ABD verileri Fed'in faiz indirimi ihtimalini zayıflattı

Açıklanan veriler, ABD'de tüketici harcamalarının ocak ayında beklentilerin biraz üzerinde arttığını gösterdi. Bu durum, temel enflasyondaki kalıcılık ve Orta Doğu'daki savaşla birlikte ele alındığında ekonomistlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine yeniden başlamayacağı yönündeki görüşünü güçlendirdi.

Trump önümüzdeki haftayı işaret etti, İran'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya’dan yaptırım kapsamındaki petrol alımlarına yönelik 30 günlük kısmi muafiyet açıklamasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a karşı “önümüzdeki hafta çok sert hamleler yapacağını” söyledi.

Petrol yükseliyor: Değerli metallerde son durum ne?

Petrol fiyatları gün içinde gerilese de Körfez bölgesinde çatışmaların yol açtığı arz kesintileri nedeniyle haftalık bazda yükseliş eğilimini korudu.

Öte yandan Dubai’den bazı uçuşların yeniden başlaması, dünyanın önemli altın ticaret merkezlerinden biri olan şehirden yapılan altın sevkiyatlarının bu hafta kısmen yeniden başlamasını sağladı.

Diğer değerli metallerde de satış baskısı görüldü. Spot gümüş yüzde 3,3 düşüşle ons başına 81 dolara geriledi.

Platin yüzde 4 kayıpla 2.047,20 dolara, paladyum ise yüzde 2,5 düşüşle 1.569 dolara indi. Her iki metal de haftayı kayıpla kapattı.