Dolar gücünü koruyor, haftanın son işlem gününde altında sınırlı gerileme: Gözler kritik enflasyon verisinde

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde sınırlı geriledi.

Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 995,91 dolara geriledi. Nisan vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 artışla 5 bin 13,60 dolardan işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

Gram altın ise haftanın son işlem gününe yatay pozitif başladı. Gram altın fiyatları yüzde 0,06'lık yükselişle 7 bin 42 lira seviyesinden güne başladı.

Piyasaların gözü PCE verisinde

Cncb-E'de yer alan habere göre yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine çevrildi. Açıklanacak veri, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentilere yön verecek.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor.

Piyasalarda faiz indirimi beklentisi fiyatlanıyor

Piyasalarda şu an için bu yıl üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi fiyatlanıyor.

Dolar haftayı güçlü kapatmaya hazırlanıyor

Dolar endeksi, beklentilerin üzerinde gelen ekonomik veriler ve Fed cephesinden gelen daha şahin mesajlarla ekim ayından bu yana en güçlü haftalık performansına yöneldi. ABD ile İran arasında artan gerilim de güvenli liman talebini ve doların seyrini etkileyen unsurlar arasında öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a nükleer program konusunda anlaşma çağrısında bulunarak 10 ila 15 gün süre verdi. Trump, aksi halde “çok kötü şeyler” olacağını söyledi. Tahran yönetimi ise olası bir saldırı durumunda bölgedeki ABD üslerini hedef alabileceği tehdidinde bulundu.

Asya’da Ay Yeni Yılı tatili, piyasalar kapalı, işlem hacimleri düşük

Çin ana karası, Hong Kong, Singapur ve Tayvan piyasalarının Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı olması, işlem hacimlerini düşürdü. Düşük hacimli işlemler nedeniyle fiyatlarda oynaklığın artabileceği belirtiliyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş: Yüzde 0,1 düşüşle 78,29 dolara geriledi.

Platin: Yüzde 0,3 kayıpla 2 bin 64,27 dolara indi.

Paladyum: Yüzde 0,5 düşüşle 1.677,19 dolardan işlem gördü.