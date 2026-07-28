Dolar yükseldi, altın geriledi: Piyasalar Fed kararına kilitlendi

Altın fiyatları, ABD dolarında görülen güçlenmenin etkisiyle salı günü gerilerken, yatırımcılar gözlerini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller vermesi beklenen para politikası kararına çevirdi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4.044,81 dolara geriledi. Önceki işlem gününde gün içinde yüzde 1'e kadar yükselen değerli metal, elde ettiği kazançların bir bölümünü geri verdi. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,8 değer kaybederek ons başına 4.045,40 dolardan işlem gördü.

Güçlü dolar, altının cazibesini azalttı

Dolar, yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, bu durum dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdi ve talep üzerinde baskı oluşturdu.

Altın dar bantta sıkıştı: Piyasalar Fed'i bekliyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre finans içerik ağı Tastylive’ın küresel makro strateji başkanı Ilya Spivak, “Altın 3.950 ile 4.200 dolar arasındaki dar bantta dalgalanıyor. Piyasa şu anda Fed’den gelecek sinyalleri bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fed kararı öncesi faiz artışı beklentisi güçlendi

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren para politikası toplantısını çarşamba günü tamamlayacak. Piyasalar, karar öncesinde faizlerin sabit tutulmasını ana senaryo olarak görse de, faiz artırımı beklentisi son bir haftada belirgin şekilde güç kazandı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in politika faizini sabit bırakma olasılığını yüzde 62 olarak fiyatlıyor. Buna karşılık, en az 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 38'e yükseldi. Söz konusu oran, yalnızca bir hafta önce yüzde 16 seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan piyasalar, Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz artırma olasılığını ise yüzde 81 olarak fiyatlamaya devam ediyor.

Trump'tan Fed'e faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu. Trump, ABD'nin küresel ekonomide rekabet gücünü artırabilmesi için dünyanın en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini savundu.