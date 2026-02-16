Dolar yükseldi, altın kritik seviyenin altına geriledi

Geçen seansta yüzde 2,5 yükselerek güçlü bir performans sergileyen spot altın, haftaya düşüşle başladı. Ons altın, yüzde 1,1 gerileyerek 4 bin 975 dolara indi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın tarafında da gerileme yaşandı. Gram altın yeni haftaya yüzde 1,1'lik düşüşle 6 bin 995 lira seviyesinden başladı.

ABD dolar endeksinin yükselmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Enflasyon beklentinin altında geldi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 0,2 arttı. Bu artış, ekonomistlerin yüzde 0,3'lük beklentisinin altında kaldı. Aralık ayında ise fiyat artışı yüzde 0,3 olarak gerçekleşmişti.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Piyasa katılımcıları, bu yıl toplam 75 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor ve ilk indirimin temmuz ayında yapılmasını bekliyor.

Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor.

Fed’de yeni dönem sinyali

Cnbc-E'de yer alan habere göre Fed’in denetim ve düzenlemeden sorumlu yeni direktörlüğüne Wall Street geçmişi bulunan Randall Guynn’in getirilmesi bekleniyor. Söz konusu atama, bankacılık sektörünün denetimi açısından kritik bir adım olarak yorumlanıyor.

Jeopolitik gelişmeler izleniyor

Piyasalar jeopolitik gelişmeleri de yakından izliyor. Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, Başkan Donald Trump’ın talimatı halinde ABD ordusunun İran’a karşı haftalar sürebilecek operasyonlara hazırlandığını söyledi. Bu senaryonun, iki ülke arasında şimdiye dek görülenlerden daha ciddi bir çatışmaya dönüşebileceği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD ile İran arasında yapılacak olası bir anlaşmanın yalnızca uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmakla kalmayıp, İran’ın nükleer altyapısının tamamen sökülmesini içermesi gerektiğini vurguladı.

Gümüş, platin ve paladyumda son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise karışık bir seyir izlendi.

Spot gümüş: Cuma günü yüzde 3 yükseldikten sonra yüzde 0,6 düşüşle 76,92 dolara geriledi.

Platin: Yüzde 0,4 kayıpla 2 bin 54,35 dolara indi.

Paladyum: Yüzde 0,4 artışla 1.692,23 dolara yükseldi.