Dolar zayıfladı, altın nefes aldı! Uzman yorumu: 'Altın yeniden değer yatırımına dönüşüyor'

Altın fiyatları cuma günü yüzde 1’in üzerinde yükseldi, toparlanma eğilimi gösterdi. Spot altın, TSİ 05.28 itibarıyla yüzde 1,1 artışla ons başına 4.428,30 dolara yükseldi. Ancak buna rağmen altın, haftalık bazda yaklaşık yüzde 1,3 düşüş kaydetti. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,1 yükselerek 4.423,40 dolara çıktı.

Doların gerilemesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ucuz hale getirerek talebi destekledi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altında da seyir yukarı yönlü oldu. Gram altın yüzde 1,5 yükselerek 6 bin 336 lira seviyesinden işlem gördü.

“Altın yeniden değer yatırımına dönüşüyor”

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, son haftalarda altının likidite ihtiyacı nedeniyle satıldığını belirterek, mevcut seviyelerde yeniden cazip hale geldiğini söyledi.

Waterer, “Altın uzun süredir volatilite ve teminat çağrılarını karşılamak için satılan bir varlıktı. Ancak mevcut seviyelerde yatırımcılar için yeniden bir değer fırsatı sunuyor ve bu nedenle bugün yeniden talep görüyor” dedi.

Buna karşın, merkez bankalarının petrol kaynaklı enflasyona karşı şahin duruşunu sürdürmesinin, altındaki yükselişleri sınırladığını vurguladı.

Savaş sonrası altında sert düşüş: Yüzde 17 geriledi

Altın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti. Aynı dönemde dolar endeksi yüzde 2’den fazla yükseldi.

Petrol 100 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde kalmaya devam ederken, çatışmalar nedeniyle dünya petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatların büyük ölçüde durması, enflasyon endişelerini körükledi.

Yüksek petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu besliyor. Enflasyon genelde altın için destekleyici olsa da yükselen faiz oranları getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Faiz indirimi beklentisi rafa kalktı

Piyasalarda 2026 yılı için ABD’de faiz indirimi beklentileri tamamen ortadan kalkarken, çatışma öncesinde iki faiz indirimi öngörülüyordu. Bu değişim, altın üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında öne çıktı.

Jeopolitik cephede belirsizlik hakim

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırılara verilen aranın nisan ayına kadar uzatılacağını ve İran ile görüşmelerin “çok iyi” gittiğini açıkladı. Ancak İranlı bir yetkili, ABD’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifini “tek taraflı ve adil olmayan” olarak nitelendirdi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş yüzde 1,1 artışla ons başına 68,80 dolara yükseldi. Platin yüzde 2,1 değer kazanarak 1.865,13 dolara, paladyum ise yüzde 2,7 artışla 1.389,80 dolara çıktı.