Dolar zayıfladı, altın yükseldi: 5 bin dolar seviyesi kritik

Altın fiyatları geçici ateşkesin sağlandığı haftayı haftalık bazda yüzde 1,54 yükselişle tamamladı.

Spot altın ons başına 4 bin 749,26 dolar seviyesinden kapandı.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından doların zayıflaması, altın fiyatlarına destek verdi.

Analistler, Ortadoğu’da tansiyonun düşmesinin faiz indirimi beklentilerini bir miktar artırdığını, bunun da dolar üzerinde baskı yaratarak altına destek verdiğine dikkat çekiyor.

Altında 5 bin dolar seviyesi kritik

Cnbc-E'de yer alan habere göre uzmanlar, altının yukarı yönlü hareketini sürdürmesi halinde 5 bin dolar seviyesinin kritik olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda yükseliş trendinin yeniden ivme kazanabileceğini düşünüyor.

Altına fiziki talepte sınırlı artış

Fiziki talep tarafında Hindistan’da önemli bir festival öncesinde altına olan ilgi sınırlı da olsa artış gösterdi. Ancak yüksek fiyatlar talep üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Çin’de ise altın primlerinde daralma görüldü.