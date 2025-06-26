Dolar zayıfladı, altın yükseldi

Altın fiyatları doların gerilemesiyle yükseldi. Yatırımcılar İsrail-İran geriliminin yeniden savaşa dönüşmeyeceğine dair daha net işaretler ve Fed’in faiz yolu konusunda daha fazla kesinlik bekliyor.

Külçe altın, Çarşamba günü hafif artışla kapanmasının ardından dolardaki düşüşten DE faydalanarak 3.340 dolar civarına yükseldi. Doların zayıflaması, altını birçok alıcı için daha ucuz hale getiriyor. Diğer değerli metallerde de sert artışlar görüldü. Paladyum yüzde 5’ten fazla yükseldikten sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi, platin ise neredeyse yüzde 3 yükselerek son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İranlı yetkililerin gelecek hafta görüşeceğini ve İsrail ile Tahran arasındaki çatışmanın fiilen sona erdiğini söyledi; ancak çatışmaların “yakında yeniden başlayabileceği” konusunda uyardı.

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının Trump’ın gümrük tarifesi politikasının tüketici fiyatları üzerindeki etkisini hâlâ belirlemekte zorlandığını söyledi. Enflasyonun düşük seyretmeye devam ettiğine dair işaretler, merkez bankasının beklenenden daha erken parasal gevşemeye gitmesini teşvik edebilir; bu da faiz getirisi olmayan altın için olumlu olur.

Fed’in faiz indiriminde yavaş ilerleyen yaklaşımından hayal kırıklığına uğrayan Trump’ın, Eylül veya Ekim ayında Powell’ın yerine birini atamayı düşündüğü bildirdi.

Altın, Singapur saatiyle 11:38 itibarıyla yüzde 0,2 artarak ons başına 3.337,92 dolara yükseldi. Çarşamba günü ise yüzde 0,3’lük bir yükselişle kapanmıştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3 düşerken, gümüş de yüzde 0,3 arttı