Dolar zayıfladı, altın yükseldi: Haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor

Altın, Cuma günü zayıflayan dolar ve düşen ABD Hazine tahvili getirilerinin desteğiyle yükseliş kaydetti. Ancak artan enerji fiyatlarının ABD’de kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatması nedeniyle altın, üst üste ikinci haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Spot altın, ons başına yüzde 0,8 artışla 5.118,75 dolara yükseldi. Nisan vadeli ABD altın kontratları ise 5.123,30 dolarda yatay seyretti.

Altın bu hafta şu ana kadar yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Doların zirvelerinden geri çekilmesi, devam eden jeopolitik riskler ortamında altının yükseliş için alan bulmasını sağladı” dedi. Ancak buna rağmen altın bu hafta şu ana kadar yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Waterer’a göre, yüksek petrol fiyatlarının sürmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapma kapasitesine dair soru işaretleri ve enflasyon endişeleri, altının cazibesini bir ölçüde dengeliyor.

Doların cuma günü hafif gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altın gibi emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin düşmesi de faiz getirisi olmayan altına olan talebe destek oldu.

İran'ın Hürmüz kozu

Jeopolitik gerilimi artıran bir gelişmede, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın ABD ve İsrail’e karşı bir koz olarak stratejik Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutacağını söyledi. Bu açıklama küresel enerji arzı ve riskli varlıklar konusunda endişeleri artırdı.

Trump'tan Fed Başkanı'na: Faizleri düşür

Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’dan faizleri düşürmesini bir kez daha istedi.

Yatırımcıların gözü Kişisel Tüketim Harcamaları verisinde

Son enflasyon verileri fiyat artışlarının kontrol altında olduğunu gösterse de İran savaşı ve petrol fiyatlarındaki sıçramanın etkileri henüz verilere tam olarak yansımış değil. Yatırımcılar şimdi gün içinde açıklanacak olan ve geciken Ocak ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksini bekliyor.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,4 artışla ons başına 84,96 dolara yükseldi. Spot platin yüzde 0,9 artışla 2.151,97 dolara, paladyum ise yüzde 1,4 yükselerek 1.640,64 dolara çıktı.