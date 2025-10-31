Doların gücü altını zayıflattı: Üst üste haftalık kayıpta

Spot altın, yüzde 0,7 gerileyerek ons başına 3 bin 993 dolar seviyesine indi. Buna rağmen altın fiyatları, ekim ayında şimdiye kadar yüzde 3,9 oranında değer kazandı. ABD altın vadeli kontratları ise 4 bin 16 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte altının gram fiyatında da gerileme devam ediyor. Gram altın yüzde 0,6'lık kayıpla 5 bin 398 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.

"Fed Başkanı bu hafta şahin tavrını korudu, bu da altının lehine olmadı"

Cnbc-e'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Fed Başkanı bu hafta şahin tavrını korudu, bu da altının lehine olmadı. Aralık ayında faiz indirimi olasılığı artık önceki kadar güçlü görünmüyor. Bu durum doları desteklerken, altın açısından getiri cephesinde işleri zorlaştırıyor” dedi.

Dolar üç ayın zirvesine çıktı

Dolar endeksi, üç ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, diğer para birimi sahipleri için altını daha pahalı hale getirdi.

Fed’in aralık ayı faiz kararı merak ediliyor

ABD Merkez Bankası, Çarşamba günü bu yıl ikinci kez faizleri 25 baz puan indirerek politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalar, aralık ayında yeni bir indirim ihtimalini zayıf görüyor.

CME Group’un FedWatch aracına göre, piyasalar aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir indirim olasılığını bir hafta önceki yüzde 91,1 seviyesinden yüzde 74,8’e düşürdü.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş 18,94 dolar ile yatay seyrederken, platin yüzde 0,2 artışla 1.614,53 dolara, paladyum ise yüzde 1,7 yükselerek 1.469,63 dolara çıktı.