Dört günlük yükseliş sona erdi: Altın fiyatı kâr satışlarıyla geriledi

Külçe altın, Çinli yatırımcıların Ay Yeni Yılı tatilinin ardından salı günü piyasaya dönmesiyle birlikte yüzde 1,6’ya kadar düştü, ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti. Altın, önceki dört seansta yüzde 7’den fazla yükselmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni ithalat vergileri sözü vermesi ve ABD’nin İran ile karşı karşıya gelmesi, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yöneltmişti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Guangdong Southern Gold Market Academy’de araştırmacı olan Song Jiangzhen, “Yüzde 2’ye kadar olan hareketler şu anda piyasa oynaklığının normal aralığında. İran’daki süregelen belirsizlik ve ABD’nin tarife politikalarıyla izolasyon riski uzun vadeli algıyı pozitif tutuyor” ifadelerini kullandı.

Piyasalar, Trump’ın ABD Yüksek Mahkemesi’nin sözde karşılıklı vergilere karşı verdiği kararın ardından küresel ithalat vergisini yüzde 15’e çıkaracağını söylemesiyle karışıklık içinde bulunuyor.

ABD’nin bazı ticaret ortakları, son vergileri önceki anlaşmalarla bağdaştırmakta zorlanıyor ve bu durum zaten gerilmiş ilişkileri daha da zorluyor. Avrupa Birliği’nin yaptığı bir değerlendirmeye göre Trump'ın yeni politikası bazı ihracat kalemlerinde, ticaret anlaşması kapsamında izin verilen seviyelerin üzerine çıkacak gümrük vergileri getirecek.

Altın fiyatı yükselir mi?

Aralarında BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG ve Goldman Sachs Group Inc.’in de bulunduğu birçok banka, altındaki önceki yükselişi destekleyen temel faktörlerin geçerliliğini koruduğunu belirterek fiyatların toparlanacağını öngördü. Bu faktörler arasında Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler, devlet tahvilleri ve para birimlerinden uzaklaşmaya yönelik daha geniş çaplı eğilim ile özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik riskler öne çıkıyor.

ABD, İran’ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin bu hafta yeniden başlayacak olması öncesinde 2003’ten bu yana bölgedeki en büyük askeri gücünü konuşlandırdı. Diplomatik bir çözümü tercih ettiğini söyleyen Trump, anlaşmaya varılamaması halinde bunun İran için “çok kötü bir gün” olacağını belirtti ve Pentagon’un uzun süreli bir askeri kampanyanın zorlukları konusunda endişeli olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Altın, Singapur saatiyle 10:55 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle ons başına 5.185,43 dolara geriledi. Gümüş yüzde 1,1 düşüşle 87,27 dolara indi. Platin gerilerken, paladyum yükseldi. ABD dolarının performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki seansta yüzde 0,1 yükseldikten sonra yatay seyretti.