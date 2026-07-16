Dr. Nuri Sevgen’den altın analizi: Düşüşün sebebi nakit ihtiyacı mı?

Borsa İstanbul’un tatil dönüşü seyrini analiz eden Dr. Sevgen, endeksin 14.000 puan seviyesinin üzerinde tutunmasının olumlu bir işaret olduğunu belirtti. Ancak yukarı yönlü bir trend değişiminden bahsedebilmek için 14.250-14.300 bölgesinin aşılması gerektiğini vurguladı. Bu seviye geçilemediği takdirde, endekste 13.700-13.800 bölgesine doğru bir geri çekilme potansiyelinin masada kalmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Gün içinde piyasanın durgun başlayabileceğini ancak olumsuz bir haber akışı olmazsa kapanışın olumlu olabileceğini ekledi.

Asya piyasaları ve Japonya tehlikesi

Küresel ölçekte Asya tarafındaki gelişmelere odaklanan Dr. Sevgen, Güney Kore’nin 3,5 yıl aradan sonra yaptığı faiz artışının piyasaları etkilediğini belirtti. Özellikle Japonya piyasasına dikkat çeken Dr. Sevgen, Japon Yeni lehine alınan kısa pozisyonların 17 milyar dolar gibi tarihi zirvelere ulaştığını ifade etti. Japon Merkez Bankası’nın (BOJ) müdahalelerine rağmen yenin değer kaybettiğini söyleyen Dr. Sevgen, bu durumun kontrolsüz pozisyon kapamaları tetikleyebileceğini ve Japonya’nın piyasalar için gizli bir risk teşkil ettiğini belirtti.

Altındaki düşüşün nedeni: Nakit ihtiyacı

Altın ve gümüşteki son dalgalanmaları yorumlayan Dr. Sevgen, değerli metallerdeki geri çekilmenin temel sebebinin güvenli liman özelliğinin kaybolması değil, piyasalardaki nakit ve likidite ihtiyacı olduğunu belirtti. Özellikle kaldıraçlı fonların (ETF) uğradığı zararlar nedeniyle teminat tamamlama çağrılarıyla karşılaştığını ve bu durumun altını kolay bir nakit kaynağı olarak likide etmeye zorladığını açıkladı. Dr. Sevgen, "Altın paradır, geri kalan her şey kredidir" sözüne atıfta bulunarak, uzun vadede altının hikayesinin değişmediğini ve geri çekilmelerin birer düzeltme olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Merkez Bankası ve faiz beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki haftaki toplantısına dair öngörülerini paylaşan Dr. Sevgen, politika faizinde bir değişiklik beklemediğini ancak operasyonel adımların gelebileceğini ifade etti. Merkez Bankası’nın haftalık repo ihalelerini açmaya başlayabileceğini ve bu durumun fiili faizlerde bir miktar geri çekilmeye yol açabileceğini öngördü. Yatırımcılara bu dönemde kısa vadeli tahvillerin veya uzun vadeli mevduatların avantajlı olabileceği tavsiyesinde bulundu.

ABD siyaseti ve piyasa manipülasyonu eleştirisi

ABD kanadından gelen veri ve açıklamaları da değerlendiren Dr. Sevgen, son dönemde ABD piyasalarında manipülatif hareketlerin arttığını iddia etti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve kripto varlıklardan elde ettiği kazançların piyasa dinamiklerini etkilediğine değinen Dr. Sevgen, "Amerika eski Amerika değil" diyerek, gelen raporlara ve ileri dönük yönlendirme açıklamalarına ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini belirtti. Yapay zekanın enflasyon yaratıp yaratmayacağı tartışmalarında ise şu an için büyük bir çöküş beklemediğini ancak fiyatlamaların oldukça şişmiş olduğunu belirtti.