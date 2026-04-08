Dünya Altın Konseyi açıkladı: Altın fiyatlarında 13 yıldır böylesi görülmedi

Dünya Altın Konseyi (WGC), altının mart ayında yüzde 12 düşüşle 4.608 dolar/ons seviyesine gerilediğini ve bunun Haziran 2013’ten bu yana en zayıf aylık performans olduğunu bildirdi. Altın tüm büyük para birimleri karşısında değer kaybederken, yıl genelinde halen artıda kalmayı sürdürdü.

WGC’nin aylık modeline göre, düşüşün ana sürükleyicileri momentum kaynaklı faktörler oldu; küresel altın ETF’lerinden çıkışlar, COMEX net uzun pozisyonlarının çözülmesi ve fiyat trendindeki tersine dönüş öne çıktı. Dolar ve tahvil getirilerindeki yükseliş ise, daha sınırlı katkı sağladı.

Altın ETF’lerinden 12 milyar dolarlık çıkış yaşandı

Mart ayında küresel altın ETF’lerinden 12 milyar dolarlık (84 ton) çıkış yaşanırken, bunun büyük bölümü Kuzey Amerika’dan 14 milyar dolar (-87 ton) ve Avrupa’dan 0,1 milyar dolar (-7 ton) olarak gerçekleşti. Buna karşılık Asya’da 1,9 milyar dolarlık (10 ton) giriş görülmesi, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirildiğine işaret etti.

COMEX’te yönetilen para net uzun pozisyonları mart ayında 2 milyar dolar (19 ton) azalsa da, genel görünümde uzun pozisyon ağırlığı korunmaya devam etti.