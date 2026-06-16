Dünya Altın Konseyi anketi: Merkez bankaları altın almaya devam edecek

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması'na göre, merkez bankaları altına yönelik olumlu beklentilerini koruyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 89'u, küresel merkez bankalarının altın rezervlerinin önümüzdeki 12 ay içinde artacağını öngörüyor. Katılımcıların yüzde 45'i ise kendi kurumlarının altın rezervlerini artırmasını beklediğini belirtirken, bu oran araştırma tarihinde kaydedilen en yüksek seviye oldu. Geri kalan katılımcıların büyük bölümü rezervlerinde değişiklik beklemezken, yalnızca yüzde 1'i altın rezervlerinin azalacağını öngördü.

Merkez bankaları, kriz dönemlerindeki performansı, portföy çeşitlendirmesi ve enflasyona karşı koruma özelliğini altın tutmanın başlıca nedenleri arasında gösterdi. Jeopolitik risklere karşı korunma ve rezerv çeşitlendirme politikaları da altın alımlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Doların payı düşecek

Katılımcıların yüzde 74'ü, önümüzdeki beş yıl içinde küresel rezervler içindeki ABD doları payının orta düzeyde veya belirgin şekilde azalacağını düşünüyor. Buna karşılık euro ve Çin yuanının payının büyük ölçüde değişmeyeceği, altının payının ise artacağı öngörülüyor.

Yeni altın alımlarının nasıl finanse edildiğine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 50'si yerel para birimiyle gerçekleştirilen yurt içi alım programlarını işaret ederken, yüzde 38'i mevcut rezerv varlıklarının satışını kaynak olarak gösterdi.

Altınları saklamak için Londra hala ilk sırada görülüyor

Altın saklama lokasyonları arasında İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 57 ile en çok tercih edilen kurum olmaya devam etti. Yurt içi depolama yüzde 49 ile ikinci sırada yer alırken, Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) payı yüzde 16 olarak gerçekleşti. İsviçre Merkez Bankası'nın tercih edilme oranı ise 2025'teki yüzde 12 seviyesinden yüzde 6'ya geriledi.

Araştırma, merkez bankalarının altın depolama stratejilerinde çeşitlenmenin arttığını da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 9'u son 12 ayda yurt içi depolamayı artırdığını, yüzde 10'u ise yurt dışındaki depolama lokasyonlarını çeşitlendirdiğini belirtti. Önümüzdeki 12 aya ilişkin planlarda ise katılımcıların yüzde 7'si yurt içi depolamayı artırmayı, yüzde 9'u ise yurt dışı depolama noktalarını çeşitlendirmeyi planladığını ifade etti.