Dünya Altın Konseyi: Ekimde altının yönünü üç faktör belirleyecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Dünya Altın Konseyi (WGC), altın piyasasında ekim ayının kritik gündeminin Fed toplantısı, yüksek seyreden tahvil faizleri ve yatırımcıların artan mali risklere nasıl tepki vereceği olacağını belirtti.

Konseye göre son ABD verileri, Fed'in yakın vadede yeni bir faiz artırımına gitmesi yönündeki beklentileri zayıflattı. Piyasalar yalnızca Fed için değil, Bank of England ve ECB için de ilave sıkılaşma beklentilerini aşağı çekti.

Yüksek tahvil faizleri altın için önemli sinyal verecek

WGC, politika faizi beklentilerindeki daha güvercin fiyatlamaya rağmen tahvil faizlerinin yüksek kalmaya devam etmesinin, yatırımcıların odağının kısa vadeli para politikasından daha derin mali risklere ve yükselen vade primlerine kaydığına işaret edebileceğini belirtti.

Bu senaryonun altın talebini desteklemeye devam edebileceği ifade edildi.

Konsey, Avrupa'daki altın ETF girişlerinin son dönemde daha geniş tabanlı ve kalıcı bir görünüm sergilediğine dikkat çekerek, özellikle İngiltere'deki güçlü talebin mali sürdürülebilirlik, enflasyon belirsizliği ve para politikası güvenilirliğine ilişkin kaygılarla bağlantılı olabileceğini değerlendirdi.

İngiltere'de altın ETF'lerine güçlü talep

İngiltere'de işlem gören altın ETF'leri üçüncü çeyrekte 54 ton giriş kaydetti. Son beş yıllık ilişkilere dayanan model ise aynı dönem için yaklaşık 18 tonluk giriş öngörüyordu. Böylece gerçekleşen talep model tahminini 36 ton aştı.

WGC, İngiltere'deki talebin 2022'deki tahvil krizinde görülen kısa süreli yükselişten farklı olarak daha kalıcı bir yapıya işaret ettiğini belirtti.

Benzer şekilde Fransa ve Almanya'da da tahvil faizleri ve vade primleri yükselirken altın ETF'lerine giriş gözlendi.

Altın eylülde yüzde 8,5 geriledi

Altın fiyatı eylül ayını ons başına 4 bin 176 dolardan tamamlayarak aylık bazda yüzde 8,5 geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ay boyunca 53 baz puan artarak yüzde 5,3'e yükselirken, dolar endeksinin yüzde 2 değer kazanması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Buna karşın küresel altın ETF'leri eylülde 10 milyar dolar, başka bir ifadeyle 67 ton net giriş kaydetti. Kuzey Amerika girişlerde ilk sırada yer alırken, Avrupa ve Asya onu izledi.

Vadeli piyasalarda ise ters yönde hareket görüldü. COMEX'te yönetilen fonların net pozisyonları 12 milyar dolar, 84 ton azalırken, toplam spread pozisyonları 22 milyar dolar, 156 ton geriledi.

WGC, ekimde yatırımcıların özellikle Fed'in faiz patikasını, tahvil faizlerinin politika beklentilerindeki gevşemeye rağmen yüksek kalıp kalmayacağını ve mali risklere bağlı ETF talebinin devam edip etmeyeceğini izleyeceğini belirtti.