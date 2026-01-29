Dünya Altın Konseyi: Küresel altın talebi 2025 yılında tarihinde ilk kez 5 bin tonun üzerine çıktı

Dünya Altın Konseyi’nin (World Gold Council-WGC) yayımladığı "Gold Demand Trends: Q4 and Full Year 2025" (2025 yılı 4. Çeyrek ve Yıllık Altın Talebi Trendleri) raporuna göre, küresel altın talebi 2025 yılında ilk kez 5.000 tonun üzerine çıkarak tarihi bir eşiği aştı.

Tezgâh üstü işlemler (OTC) dahil toplam talep, yıl boyunca kırılan rekorlarla birlikte altın fiyatlarındaki güçlü yükselişin de etkisiyle 555 milyar dolarlık rekor bir piyasa değerine ulaştı. Bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 45 artış anlamına geliyor.

Yatırım talebi öne çıktı

Rapora göre 2025 yılı, yatırım talebinin öne çıktığı bir dönem oldu. Küresel altın ETF varlıkları 801 ton artarak tarihin en güçlü ikinci yıllık performansını kaydederken, külçe ve sikke alımları 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Güvenli liman arayışı ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı, yıl boyunca yatırımcı ilgisinin ana itici güçleri arasında yer aldı. Fiyatlardaki sert yükseliş de bu eğilimi destekledi.

Merkez bankaları yavaşladı

Merkez bankalarının altın alımları 2025’te 863 ton ile beklentilerin üst bandına yakın gerçekleşti. Alımlar, tarihsel olarak yüksek seviyelerde ve geniş bir coğrafyaya yayılmış olsa da son dönemdeki hızına kıyasla bir miktar yavaşlama gösterdi.

Küresel mücevher talebi arttı

Altın fiyatlarındaki rekor serinin mücevher talebi üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, hacim bazında düşüşün bu ortamda beklendiği vurgulandı. Buna karşın mücevhere yönelik algının güçlü kalmaya devam ettiği, küresel mücevher talebinin değer bazında yüzde 18 artarak 172 milyar dolarla rekor kırmasından anlaşıldı.

Yapay zekâ altın talebine destek verdi

Teknoloji kaynaklı altın talebi ise tüketici elektroniği tarafındaki dalgalanmalara rağmen istikrarını korudu. Raporda, yapay zekâ odaklı uygulamalardaki büyümenin bu alana destek verdiği ifade edildi.

2025 yılında altın 53 rekor kırdı

2025 yılı boyunca Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) öğleden sonra altın fiyatı 53 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dördüncü çeyrek ortalama fiyatı yüzde 55 artışla ons başına 4.135 dolar olurken, yıllık ortalama fiyat 3.431 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Arz tarafında ise toplam altın arzı yüzde 1 artış gösterdi; maden üretimi 3.672 tonla yeni bir zirveye çıkarken, geri dönüşüm 1.404 tonla fiyatlardaki yüzde 67’lik artışa rağmen sınırlı bir yükseliş sergiledi.

2026’da merkez bankaları altın almaya devam edecek

WGC, 2026’ya bakıldığında jeopolitik gerilimlerin sürmesi halinde altın ETF’lerine güçlü girişlerin ve külçe-sikke talebinin devam etmesini bekliyor. Merkez bankalarının alımlarının yüksek seviyelerde kalacağı öngörülürken, yüksek fiyat ortamı nedeniyle mücevher talebinin zayıf seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.