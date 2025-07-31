Dünya Altın Konseyi: Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı son Altın Talebi Trendleri Raporu, 2025'in ikinci çeyreğinde küresel altın talebinde dikkat çeken bir artışı ortaya koydu.

Merkez bankalarının alımları ve yatırımlar etkili oldu

Verilere göre, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü girişler, merkez bankalarının istikrarlı alımları ve külçe ile sikke yatırımlarındaki artış, toplam talebi yukarı çekti.

Ticaret politikası, jeopolitik risk ve ekonomik belirsizlikler tetikliyor

Yıllık bazda altın talebi yüzde 3 artışla 1.248,8 ton seviyesine yükselirken, 2025’in ilk çeyreğine göre de yüzde 6’lık bir büyüme kaydedildi.

Ticaret politikası, jeopolitik riskler ve daha geniş makroekonomik görünüme ilişkin artan yatırımcı endişesi nedeniyle altın fiyatları yeni zirvelere tırmanırken, değer bazında talep %45 artışla 132 milyar ABD dolarına ulaştı.

LBMA Altın Fiyatı (PM) Haziran ayında tarihi bir zirveye ulaşırken, ortalama üç aylık altın fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 40 ve ilk çeyreğe göre yüzde 15 artışla 3.280,35 ABD doları /ons olarak rekor kırdı.

Yatırımcı ilgisi devam ediyor

Altın destekli borsa yatırım fonları (ETF'ler), kurumsal ve yüksek net değere sahip yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini yansıtarak üst üste ikinci çeyrekte de güçlü girişler gördü. Külçe ve sikke talebi de ivme kazandı ve 2025'in ilk yarısı, 2013'ten bu yana fiziki yatırım için en güçlü H1'e işaret etti.

Uzun vadeli satın alma eğilim bozulmadı

Merkez bankaları çeyrek boyunca küresel rezervlere 166,5 ton ekledi. Bu, önceki çeyreklere göre hafif bir yavaşlamaya işaret etse de, merkez bankası altın talebi, uzun vadeli satın alma eğilimleri bozulmadan, kritik bir destek unsuru olmaya devam ediyor.

Altın takılara talep azaldı

Ancak mücevherat talebi, altın takılara yönelik artan tüketici harcamalarına rağmen hacimsel olarak zayıflamaya devam etti ve 2020 pandemi seviyelerine yakın seyretti. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 ve yıllık yüzde 14 azaldı. Bu ayrışma, yüksek fiyatların tüketim kalıpları üzerindeki etkisini vurguluyor.