Dünya Altın Konseyi: Küresel fonlar yeniden altına döndü

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, küresel yatırımcılar nisan ayında yeniden altın ETF'lerine yöneldi. Mart ayında görülen güçlü çıkışların ardından, fiziki altına dayalı küresel ETF'lere nisan ayında 6,6 milyar dolar net giriş gerçekleşti.

Tüm bölgelerde pozitif fon akışı kaydedilirken, en güçlü giriş Avrupa fonlarında görüldü.

Nisan ayındaki girişlerle birlikte küresel altın ETF'lerinin toplam yönetilen varlık büyüklüğü aylık bazda yüzde 1 artarak 615 milyar dolara yükseldi. Toplam altın varlıkları da yüzde 1 artışla 4.137 tona çıktı. Bu seviye, 27 Şubat 2026'da görülen 4.176 tonluk rekorun hemen altında ve tarihteki en yüksek üçüncü seviye olarak kaydedildi.

Avrupa fonları nisan ayında 3,7 milyar dolarlık güçlü giriş alarak yılbaşından bu yana toplam akışı negatiften pozitife çevirdi. Kuzey Amerika fonları da yön değiştirerek 1 milyar dolarlık giriş kaydetti.

Asya'daki altın ETF'leri ise sekizinci ay üst üste giriş görerek nisan ayında 1,8 milyar dolarlık net fon çekti.