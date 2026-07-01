Dünya Altın Konseyi uyardı: Altında oynaklık sürecek, 4.500 dolar ihtimali masada!

Dünya Altın Konseyi (WGC), 2026'nın ilk yarısının altın piyasası açısından son yılların en çarpıcı dönemlerinden biri olduğunu belirtti.

WGC'ye göre altın, ocak ayında gün içinde 5.500 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdıktan sonra, haziran sonunda 4.000 dolar/onsun altına geriledi. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmesine rağmen altın, son 12 aylık dönemin en iyi performans gösteren varlıkları arasında yer almayı sürdürdü.

Konsey, yılın ilk yarısının altının jeopolitik risklerdeki artışa ve yatırımcı duyarlılığındaki ani değişimlere karşı hassasiyetini koruduğunu gösterdiğini belirtirken, Asya piyasalarının altın fiyat oluşumundaki rolünün de giderek arttığını vurguladı.

Altında dalgalanma

WGC, mevcut fiyat seviyelerinin, ılımlı küresel büyüme, gerilemekle birlikte yüksek seyreden enflasyon ve merkez bankalarının sınırlı ilave faiz artırımları beklentisiyle genel olarak uyumlu olduğunu ifade etti. Bu çerçevede altının kısa vadede yaklaşık ±yüzde 5'lik bantta dalgalanmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Bununla birlikte WGC, ekonomik görünümün bozulması, jeopolitik risklerin yeniden artması, faiz beklentilerinin aşağı yönlü değişmesi veya güçlü alımların devreye girmesi halinde altının yeniden ivme kazanarak 4.500 dolar/ons ve üzerine yükselebileceğini kaydetti. Güçlü sinyallerin oluşması halinde daha yüksek seviyelerin de görülebileceği ifade edildi.

Yılın ikinci yarısına dikkat!

Diğer taraftan, güçlü ekonomik büyüme, yükselen tahvil getirileri ve daha sakin piyasa koşullarının altın fiyatlarını aşağı çekebileceği, ancak mevcut seviyelerden yüzde 10'dan daha sert düşüşlerin alım fırsatı gören yatırımcı talebiyle sınırlanabileceği değerlendirildi.

WGC ayrıca, merkez bankalarının süregelen altın alımları ile Hindistan gibi önemli pazarlardaki politika değişikliklerinin yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek önemli değişkenler olmaya devam edeceğini belirtti.