Dünya Altın Konseyi: Zayıf dolar, altın fiyatlarını desteklemeye devam edebilir

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayımlanan aylık rapora göre, doların zayıflaması, yüksek politika ve jeopolitik belirsizlikler ile sermaye akışlarındaki dalgalanma altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. Ayrıca merkez bankalarının altın rezervlerini çeşitlendirmeye devam etmesi piyasaya ek destek sağlıyor. Ancak yüksek fiyat seviyeleri bazı yatırımcılar için endişe kaynağı olmaya devam ederken, Avrupa ve Japonya'daki olası güçlü ekonomik büyüme bu bölgelerdeki altın talebini görece azaltabilir.

Şubat ayı sonunda Orta Doğu'da patlak veren çatışmalar, mart ayının başında petrol fiyatlarının ve doların yükselmesine, tahvil getirilerinin ise gerilemesine neden oldu.

Tarihsel verilerin, altının jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerin üçte ikisinde olumlu tepki verdiğini hatırlatan WGC, mevcut çatışmanın etkisiyle dolarda yaşanan toparlanmanın kısa ömürlü olması ve düşüş trendinin sürmesi halinde altın fiyatlarının desteklenmeye devam edeceğini öngördü.