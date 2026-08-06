Dünya Altın Konseyi'nden altın için kısa vadeli uyarı

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Dünya Altın Konseyi, ABD'de enflasyon görünümünün giderek daha sorunlu hale geldiğini ancak 1970'lerin sonundakine benzer kalıcı bir enflasyon dalgasının hala düşük olasılık olduğunu bildirdi.

Konsey, Fed'in yeni bir politika hatası yapması halinde bile daha muhtemel senaryonun para politikasında sıkılaşma ve ekonomik büyümede yavaşlama olduğunu belirtti.

Fed'in enflasyona karşı güçlü bir hassasiyet gösterdiğine dikkat çekilen değerlendirmede, kişisel tasarruf oranının tarihsel olarak düşük seviyelere yakın olması nedeniyle tüketicilerin uzun süreli fiyat artışlarını karşılama kapasitesinin sınırlı olabileceği ifade edildi.

Yeni bir enflasyon sıçramasının faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına ve büyümenin zayıflamasına yol açabileceği kaydedildi.

Merkez bankaları ve Asya talebi destek sağlıyor

Konsey, yükselen reel faizlerin altın fiyatlarını geçmişte olduğu ölçüde baskılamadığını belirtti. Merkez bankalarının altın alımları ile Asyalı yatırımcıların talebinin fiyatlamada giderek daha önemli hale geldiği ve bu talebin ABD faizleri, dolar veya enflasyonla her zaman aynı yönde hareket etmediği ifade edildi.

Kısa vadede baskı sürebilir

Bununla birlikte reel faizlerin etkisini tamamen kaybetmediği vurgulandı. Tahvil getirilerindeki yükselişin kısa vadede altın üzerinde baskı yaratabileceği, piyasaların Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığını sınayabileceği belirtildi.

Sıkı para politikasının ekonomik büyümede şoka, finansal sistemin belirli alanlarında strese veya enflasyonda yeni bir yükselişe yol açması halinde uzun vadeli tahvil getirilerinin gerileyebileceği kaydedildi. Bu durumun, merkez bankalarının alımları ve Asya kaynaklı talep ile birlikte altın fiyatlarını destekleyebileceği değerlendirildi.

Dünya Altın Konseyi, söz konusu unsurların altın için orta ve uzun vadede destekleyici kalabileceğini ancak 2025'te görülen yüksek oranlı kazançların tekrarlanmasının kesin olmadığını bildirdi.