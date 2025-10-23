Dünya devinden 'altın' tahmin: Fiyatlar iki katına çıkacak

JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların altına olan ilgisinin önümüzdeki 3 yıl içinde fiyatları yüzde 110 artırabileceğini öngörüyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yöneldiğini belirtti.

Stratejistler, altının son sert düşüşünü perakende yatırımcıların değil, vadeli işlem sözleşmelerinde kâr realizasyonu yapan algoritmik fonların tetiklediğini ifade etti. Buna rağmen, yatırımcıların altın ETF’lerine olan ilgisinin “momentumdan ziyade stratejik çeşitlendirme” amacı taşıdığı vurgulandı.

"Fiyatlar iki kat artabilir"

JPMorgan’a göre, bankacılık dışı yatırımcıların altına ayırdığı pay şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6’sına denk geliyor. Eğer yatırımcılar uzun vadeli tahviller yerine altını riskten korunma aracı olarak kullanmaya devam ederse, bu oranın yüzde 4,6’ya çıkabileceği ve fiyatların buna paralel şekilde yaklaşık 2 kat artabileceği hesaplanıyor.

Stratejistler, hisse senetleri, tahviller ve nakit varlıkların önümüzdeki 3 yılda yıllık 7 trilyon dolar büyümesini beklerken, hisse senedi paylarının da dot-com dönemi zirvesi olan yüzde 54,6’ya ulaşabileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs da altın için 2026 sonu fiyat hedefini ons başına 4.900 dolar olarak koruyor ve merkez bankaları ile kurumsal yatırımcı talebinden kaynaklanan yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirtiyor.