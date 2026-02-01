Dünyada ne kadar gümüş rezervi var? Türkiye listede kaçıncı sırada?

Son yıllarda hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların radarına giren gümüş, artan endüstriyel kullanımı ve sınırlı rezerv yapısı nedeniyle stratejik emtialar arasında öne çıkıyor. Özellikle yeşil enerji, elektronik ve savunma sanayinde artan talep, gümüşü yalnızca bir değerli metal olmaktan çıkararak kritik bir sanayi girdisi haline getiriyor.

Küresel ölçekte yapılan son çalışmalara göre dünyadaki bilinen toplam gümüş rezervi yaklaşık 641 bin ton seviyesinde bulunuyor. Rezervlerin büyük bölümü sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşırken, Türkiye de sahip olduğu rezervlerle bu tablo içinde yer alıyor.

Dünya Gümüş Rezervleri (Ton)