Dünyada ne kadar gümüş rezervi var? Türkiye listede kaçıncı sırada?
Son yıllarda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği gümüşte, Türkiye sahip olduğu rezerv potansiyeliyle dikkat çekiyor. Peki hangi ülkenin ne kadar gümüş rezervi var? Hangi ülke listenin ilk sırasında?
Son yıllarda hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların radarına giren gümüş, artan endüstriyel kullanımı ve sınırlı rezerv yapısı nedeniyle stratejik emtialar arasında öne çıkıyor. Özellikle yeşil enerji, elektronik ve savunma sanayinde artan talep, gümüşü yalnızca bir değerli metal olmaktan çıkararak kritik bir sanayi girdisi haline getiriyor.
Küresel ölçekte yapılan son çalışmalara göre dünyadaki bilinen toplam gümüş rezervi yaklaşık 641 bin ton seviyesinde bulunuyor. Rezervlerin büyük bölümü sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşırken, Türkiye de sahip olduğu rezervlerle bu tablo içinde yer alıyor.
Dünya Gümüş Rezervleri (Ton)
|Ülke
|Rezerv
|Peru
|140.000
|Avustralya
|94.000
|Rusya
|92.000
|Çin
|72.000
|Polonya
|61.000
|Meksika
|37.000
|Şili
|26.000
|ABD
|25.000
|Bolivya
|22.000
|Arjantin
|18.000
|Kanada
|7.000
|Kazakistan
|6.000
|Hindistan
|5.000
|Türkiye
|4.000
|İran
|3.000
|Diğer ülkeler
|35.000
Türkiye için ne anlama geliyor?
Türkiye, küresel ölçekte sınırlı görünen gümüş rezervlerine rağmen bölgesel üretim, rafinaj ve sanayi kullanımı açısından stratejik bir konumda bulunuyor. Uzmanlara göre artan küresel talep ve rezervlerin belirli ülkelerde yoğunlaşması, Türkiye’nin gümüş madenciliği ve yan sanayilerdeki potansiyelini önümüzdeki dönemde daha görünür hale getirebilir.
Gümüşe ilgi neden arttı?
Son yıllarda gümüşe olan yatırımcı ilgisinin artmasında şu faktörler etkili oldu:
Altına kıyasla daha erişilebilir fiyat seviyesi
Yüksek volatilite nedeniyle kısa vadeli kazanç potansiyeli
Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülmesi
Yeşil enerji ve teknoloji yatırımlarıyla artan yapısal talep
Bu unsurlar, gümüşü hem portföy çeşitlendirme aracı hem de spekülatif bir yatırım enstrümanı haline getirdi.
Son 24 saatteki sert düşüşün nedenleri
Gümüş fiyatlarında son 24 saatte yaşanan sert geri çekilmenin arkasında şu başlıklar öne çıkıyor:
Hızlı yükseliş sonrası kâr realizasyonu, ABD dolarının güçlenmesi, küresel piyasalarda risk iştahının yön değiştirmesi, teknik seviyelerde düzeltme ihtiyacı, vadeli piyasalarda spekülatif pozisyonların çözülmesi...
Gümüşte yaşanan son düşüş, orta ve uzun vadeli beklentileri ortadan kaldırmış değil. Sınırlı rezerv yapısı, artan küresel talep ve Türkiye’nin de dahil olduğu rezerv dağılımı, gümüşün önümüzdeki dönemde de yatırımcıların gündeminde kalacağını gösteriyor. Ancak kısa vadede piyasalarda yüksek oynaklığın devam edebileceği vurgulanıyor.