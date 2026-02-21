Dünyanın en büyük altın deposuna girildi: 60 ülkenin altınları burada saklanıyor

Londra metrosunun Central Line hattı Bank istasyonuna yaklaşırken tren, düz bir hat izlemek yerine kıvrılıyor. Bu viraj, tren ile peron arasındaki boşluğun diğer istasyonlara göre daha büyük olmasının nedenlerinden biri olurken, sebebi de Londra’nın merkezinde, yerin derinliklerinde gizlenen İngiltere Merkez Bankası kasalarının etrafından dolaşmak zorunda olması.

Bankanın altın kasalarının yaklaşık yüzde 40’ı yer altında bulunuyor. Bu alanın merkezinde de Avrupa’nın en büyük altın depolama tesisi bulunuyor.

Kasalarda 5 bin tondan fazla altın var

İngiltere Merkez Bankası’nın 12 kasasında binlerce altın külçesi saklanıyor. Sky News ekibinin girdiği 4 numaralı kasada büyüklük gözler önüne seriliyor. Banka kasalarında toplam 5.000 tondan fazla altın bulunuyor. Bu miktar, New York Fed’deki altınların biraz daha az oluyor.

Altınların büyük çoğunluğu İngiltere veya Merkez Bankası’na ait değil; dünya genelinde 60’tan fazla merkez bankası rezervlerini burada saklıyor. Fiziksel altınların birçoğu, yerinden bile kıpırdamadan el değiştiriyor. Standart külçeler yaklaşık 12-13 kilogram ağırlığında ve her biri barkod veya seri numarasıyla izleniyor.

Altının dünya çapında hareketi

Donald Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle endişelenen yatırımcılar 2025’te altın fiyatlarında yükselişe neden olmuştu. Londra’dan altın taşıyabilenler kısa vadeli kazanç fırsatı bulurken, külçeler İsviçre üzerinden New York ölçülerine uygun hale getirilerek taşınmıştı.

Normal zamanlarda bile Heathrow’dan kalkan uçakların kargo bölümünde bir veya iki altın külçesi bulunabiliyor. Altın piyasası bu şekilde de göz önünde olmadan işliyor.

Londra altın piyasası yeniden ön planda

İngiltere Merkez Bankası’ndaki (BoE) altınların yalnızca yaklaşık 300 tonu ülkeye ait olurken, 1990’ların sonunda dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown, rezervlerinin yarısından fazlasını satma kararı almıştı. O dönemde altın ons başına yaklaşık 275 dolar seviyelerindeyken bugün ise 5.000 dolara yakın seyrediyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey, altın fiyatlarındaki yükseliş ve küresel belirsizliklerin, Londra’nın altın piyasasındaki rolünü yeniden ön plana çıkardığını belirtiyor.

Altın ticaretinin merkezi

Altın kasalarının çoğunda başka ülkelerin altınları olduğu için Londra, fiziksel altın ticaretinin dünyada merkezi olma konumunu sürdürüyor. G7 ülkeleri Ukrayna krizinin ardından Rus varlıklarını dondurdu. Venezuela ise burada saklanan altın rezervlerini geri almak için dava açtı. Bu tür olaylar, Londra’nın güvenilir ve istikrarlı bir emanetçi olarak öne çıkmasını sağlıyor.

BullionVault Araştırma Direktörü Adrian Ash, Londra’nın fiziksel altın ticaretindeki merkezi konumunun, siyasi ve hukuki istikrarının bir sonucu olduğunu vurguluyor.