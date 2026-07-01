Düşüş sürüyor: Altın, Fed ve ABD-İran belirsizliğiyle geriledi

Altın, önceki seansta son yedi ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından çarşamba günü de düşüşünü sürdürdü.

Piyasalarda, ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik umutların zayıflaması ve bunun enflasyonist baskıları artırabileceği beklentisi öne çıktı. Bu görünüm, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentilerini güçlendirirken, altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerin etkisiyle spot altın yüzde 0,6 değer kaybederek ons başına 3.981,69 dolara geriledi. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1,1 düşüşle 3.994,40 dolardan işlem gördü.

İran'dan ABD ile görüşmelere erteleme kararı

İran, çatışmaların başlamasının ardından bölgeye gelen üst düzey ABD yetkilileriyle kısa vadede herhangi bir görüşme gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. İranlı yetkililer, nükleer programına yönelik olası kısıtlamalar gibi daha kapsamlı başlıkların ele alınabilmesi için, iki hafta önce varılan ateşkesin şartlarının öncelikle netlik kazanması gerektiğini ifade etti.

Fed'de faiz artırımı beklentisi güçleniyor

Öte yandan, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskılarının beklenenden daha kalıcı olması durumunda daha yüksek faiz oranlarını destekleyebileceğini belirterek, Fed'in sıkı para politikası duruşunu koruyabileceği mesajını verdi.

CME FedWatch verilerine göre ise piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma olasılığını yaklaşık yüzde 67 olarak fiyatlıyor.

Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde

Piyasaların odağında şimdi ABD'den gelecek istihdam verileri bulunuyor. Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller almak amacıyla bugün açıklanacak haziran ayı ADP özel sektör istihdam verisi ile perşembe günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verilerini yakından izleyecek.

Dolar rezervlerinde düşüş beklentisi

Öte yandan, Bloomberg HT'de yer alan habere göre Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, ABD dolarına yönelik siyasi risklerin artması nedeniyle önümüzdeki 10 yılda daha fazla merkez bankasının rezervlerindeki doların payını azaltmayı planladığı ortaya kondu.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Değerli metaller tarafında spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle 58,04 dolara, platin yüzde 0,9 kayıpla 1.537,78 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,2 düşüşle 1.202,33 dolardan işlem gördü.