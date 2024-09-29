Ekimde altın fiyatları ne olur? Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten kritik uyarı!

Altın fiyatları yükselecek mi yoksa altın fiyatları düşecek mi sorusunu yanıtlayan Yıldırımtürk, “Eylül’ün son haftasında faiz indirimleriyle ivme kazanan altın, İsrail’in Lübnan saldırısıyla yükselişine hız kesmeden devam etti. Buna bir de Çin hükümetinin durgunlaşmaya başlayan ekonomiyi hareketlendirmek için bankalara teşvik paketi sunmasıyla üretim artışı beklentisi eklendi” dedi.

Ay sonu kontrat işlemleri altın fiyatını belirleyecek

Yıldırımtürk, uluslararası piyasalarda ay sonu kontrat işlemlerinin dış piyasada altın fiyatlarını geri çekebileceğine dikkat dikkat çekti. Yıldırımtürk yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Diğer taraftan Lübnan’la İsrail arasında ateşkes için çalışma yapılıyor. İsrail’in Filistin ve Lübnan’la yapacağı ateşkes, altın fiyatlarını etkileyecektir. FED Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in yapacağı durum değerlendirmesi ile Amerika’daki faiz indirimleri konusunda önemli ipuçları içerecek. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması da altının Ekim ayının ilk haftasında seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında.”

Altın fiyatlarında ekim ayının ilk günlerinde gerileyebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk bu hafta iç piyasalardaki gelişmelerinde altın fiyatını belirleyeceğini dile getirdi. Yıldırımtürk, dışarıdaki gelişmelerin iç piyasaya da yansıdığını belirterek, “Altın iç piyasada, dış piyasadan gelen ons fiyatına bağlı durumda. Dolayısıyla ons fiyatında bir geri çekilme olursa, iç piyasada da altın fiyatlarında gerileme olur. Fiyatlardaki gerileme altın fiyatı düşecektir anlamına gelmiyor. Geçici bir fiyat düzeltmesi olur” diye konuştu.

İşte Yıldırımtürk'ün o açıklamaları: