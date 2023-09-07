EKONOMİ yazdı mücevher ihracatçılarının ‘ithalat’ sorunu çözüldü

Altın ithalatına kota getirilmesinin ardından, mücevher ihracatçılarının yaşadığı ve EKONOMİ’nin ağustos ayında gündeme taşıdığı sorun, Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın ve yönetimin Ankara’da yaptığı temaslarla çözüldü. MİB’den yapılan açıklamada, hükümetin cari açıkla mücadele için altın ithalatına kota getiren adımının bir yan etkisi olarak üretimde ithalata bağlı olan sektörde üretimin bir anda durduğu kaydedildi. Kota kaynaklı iç piyasada altının yükselmesiyle birlikte ithal edilen ürünün daha ucuz bir çözüm haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, bu sorunların giderilmesi için MİB Başkanı Burak Yakın başkanlığında sektörün önemli isimlerinin girişimlerde bulunduğu bildirildi. Bu kapsamda heyet son olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile bir araya gelirken, Birlik Başkanı Yakın soruna yönelik çözüm önerilerini aktardı. Çözüme yönelik Merkez Bankası’nın yaptığı çalışma ise Ticaret Bakanlığı tarafından Mücevher İhracatçıları Birliğine iletildi.

“Önceki ayın ihracat miktarına göre altın alacaklar”

Buna göre MİB üyeleri eylül ayı istisna olmak üzere her ayın ilk 5 günü önceki ayın ihracat verilerini kapsayan gümrük beyannameleriyle başvuru yapacaklar. Görevlendirilen iki kamu bankası olan; Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, ihracatçıların ihtiyacı olan altını, uluslararası piyasa ile aynı koşullarda ihracatçılara temin edecek. Çözüme yönelik açıklama yapan Burak Yakın ise ilgili bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile çalışma arkadaşlarının soruna ivedilikle çözüm ürettiğini bildirdi. Yakın, “Alınan kararların sektörümüz üzerindeki etkilerini dinleyen, bizlerle birlikte sorunların çözümüne kafa yoran, emek harcayan ekonomi yönetimimize teşekkür ediyoruz. 12 bin yıldır bu topraklarla üretim yapan insanlar üretmeye, istihdam etmeye, ihracata devam edecekler. Türkiye bizimle gurur duyacak” ifadelerini kullandı.