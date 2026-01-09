Ekonomist Murat Özsoy: Altın bu yılın ilk 6 ayında bu rakamı görür

Önceki günlerde aşağı yönlü hareketlerle öne çıkan altın fiyatları, 9 Ocak’ta Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen istihdam verileriyle toparlandı. ABD iş gücü piyasası 2025 yılını beklentilerin altında bir büyümeyle kapattı. Aralık’ta tarım dışı istihdam 73 bin olan tahminlere karşılık 56 bin arttı. İstihdam rakamlarının ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gitme ihtimalini artırabileceği düşünülüyor. Bu durum, değerli metaller tarafında yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

"Yukarı giden bir ons altın göreceğiz"

Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, CNBC-e’ye verdiği demeçte altına ilişkin öngörülerini açıkladı.

Özsoy, “Ocak ayında 4600 – 4700 dolar ya da 4200 dolar gibi sert dalgalanmalar beklemiyorum. Ara ara elbette düzeltmeler gelebilecektir. Ama ana trende baktığımız zaman yukarı giden bir ons altın göreceğiz. 2025’teki gibi artan bir ons altın görmeyebiliriz. Ancak 2026’da da getiri olarak sık konuşacağımız bir altın olacak” dedi.

5 bin dolar seviyesini işaret etti

Hem makroekonomik görünümün hem de siyasi jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğine işaret eden uzman, ons altında yılın ilk altı aylık döneminde 5000 dolar seviyesinin rahat bir şekilde görülebileceğini dile getirdi.

9 Ocak saat 20.20 itibarıyla ons altın yüzde 0,7 artışla 4507 dolardan, gram altın ise yüzde 0,8 artışla 6250 TL’den işlem görüyor.