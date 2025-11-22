En fazla altın madeni rezervine sahip ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, dünyadaki işlenmemiş altın madeni rezervleri 10 ülkede yoğunlaşıyor. Sadece 10 ülkedeki altın rezervi dünyadaki hacmin yüzde 85’inden fazlasını temsil ediyor. Henüz yer altında olan bu rezervlerin değeri 7 trilyon doları aşıyor.

Rusya ve Avustralya dünyadaki rezerv hacminin yüzde 40’ını oluştururken, her ülke de yaklaşık 12 bin tonluk işlenmemiş altın rezerviyle dünya liderliğini paylaşıyor.

Rusya’daki en büyük rezervler Sibirya ve Uzak Doğu’da, Krasnoyarsk ve Magadan bölgeleri ile Amur ve Çukotka’da yer alıyor.

Rezervler ton olarak ifade edilirken, altın fiyatı da ons olarak 4.362 dolar üzerinden değerlendirmeyle hesaplanıyor.

Avustralya’da rezervlerin çoğu Batı Avustralya’daki Yilgarn Kratonu’nda bulunuyor ve ülkenin en büyük altın yataklarını barındırıyor.

3 bin 800 ton altın rezerviyle Endonezya, yaklaşık 2 bin 500 tonluk rezervleriyle Peru ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomiler, küresel talebin çeşitlendirilmesi ve düşük maliyetli çıkarma avantajlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

ABD ve Çin’in rezervleri de yaklaşık 3 bin ton seviyesinde olurken, Afrika’da Gana, Mali ve Tanzanya gibi ülkelerde de yeni keşifler dikkat çekiyor. Güney Afrika, 5 bin tonluk altın rezerviyle bölgenin lideri konumunda bulunuyor.

Altının ons fiyatının son dönemde 4 bin doların üzerinde seyretmesi, bu rezervlere sahip ülkeleri küresel madencilik yatırımının odak noktaları haline getiriyor.