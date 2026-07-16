Enflasyon endişesi geri döndü: Altın baskı altında

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve bunun enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, altın fiyatlarında satış baskısını beraberinde getirdi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kaybederek 4.034,42 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın da ons altındaki düşüşü takip ederek yüzde 0,6 değer kaybetti ve 6 bin 100 liranın hemen üzerinde işlem gördü.

Ortadoğu'da tansiyon yükseldi: Petrol fiyatları dördüncü günde de tırmanıyor

Cnbc-E'de yer alan habere göre IndusInd Securities Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi, Ortadoğu'da devam eden saldırıların petrol fiyatlarını hafta boyunca sert şekilde yukarı taşıdığını, bunun da küresel enflasyona yönelik endişeleri güçlendirdiğini belirtti.

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'ın kıyı savunma sistemleri ile füze mevzilerine yönelik iki ayrı saldırı düzenlemesinin ardından üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasıyla gerilim daha da tırmanırken, İran da komşu ülkelerde bulunan ABD askeri üslerini hedef aldı. Tahran yönetimi ise yaşanan gelişmeleri "ABD ile varoluş savaşı" olarak değerlendirdi.

Jeopolitik gerilim enflasyon riskini yeniden gündeme taşıdı

IndusInd Securities Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin Ortadoğu'da son dönemde tırmanan jeopolitik gerilimin etkilerini henüz yansıtmadığını belirtti. Trivedi, geçen ay sağlanan geçici ateşkesin fiilen sona erdiğini ve bunun enerji fiyatları üzerinden enflasyon baskısını yeniden artırabileceğini söyledi.

ABD'de haziran ayında tüketici ve üretici enflasyonu, enerji maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle yavaşlama kaydetti. Ancak açıklanan veriler, Ortadoğu'da yeniden yükselen çatışmaların petrol ve enerji fiyatlarına etkisini henüz içermiyor.

Fed'in faiz artırımı beklentisi güçleniyor: Piyasalar aralık ayını işaret ediyor

ABD'de enflasyondaki yavaşlama, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceği beklentisini ortadan kaldırmaya yetmedi.

Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 73 seviyesinde fiyatlamayı sürdürüyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyonun kısa vadede yeniden gerilememesi halinde gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirtirken, Fed Başkanı Kevin Warsh da enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılıklarını yineledi. Warsh, para politikasının gelecek seyrine ilişkin ise yeni bir yönlendirmede bulunmadı.