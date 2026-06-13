Enflasyon ve faiz endişesi altını geriletti! Altın ikinci haftayı da kayıpla kapattı

Altın fiyatları, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle baskı altında kalmayı sürdürdü. Spot altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 0,16 artışla 4.219,37 dolara yükselse de haftalık bazda yüzde 2,54 geriledi. Haziran genelindeki kayıp ise yüzde 7’ye ulaştı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 artışla 6.277 liraya yükselmesine rağmen haftalık bazda yüzde 2,06 oranında değer kaybetti.

Faiz beklentileri altın üzerinde baskı yaratıyor

Cnbc-E'de yer alan habere göre Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant, enflasyonun bir süre daha yüksek seviyelerde kalabileceğini ifade etti. Petrol fiyatlarında gerileme görülse bile piyasalarda enflasyona ilişkin temkinli duruşun devam ettiğini vurguladı.

Altın, yatırımcılar tarafından enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülmeye devam etse de, yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan değerli metalin cazibesini zayıflatıyor.

ABD-İran anlaşması beklentisi petrolü düşürdü

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında Körfez bölgesindeki çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir mutabakatın pazar günü imzalanabileceğine dair haberlerin ardından yüzde 3’ün üzerinde geriledi.

Ancak İran’ın Fars Haber Ajansı, müzakerelere yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde bu iddiaları yalanladı.

Şubat ayı sonunda başlayan çatışmaların ardından yükselen petrol fiyatları, enerji kaynaklı enflasyon baskılarını artırmış ve bu durum merkez bankalarının faizleri yüksek seviyelerde tutacağı beklentilerini güçlendirmişti.

Gözler Fed'in faiz kararında

Piyasalar, 16–17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası toplantısına odaklanmış durumda. Başkanlık görevini yeni üstlenen Kevin Warsh’ın yöneteceği ilk toplantıda Fed’in faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayına kadar faiz artırma ihtimalini yüzde 57 olarak fiyatlıyor.

Bu hafta açıklanan veriler ise enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti. ABD’de üretici fiyatları mayıs ayında beklentilerin üzerinde artarken, tüketici enflasyonu da yüzde 4’ün üzerine çıktı.

UBS altın tahminini aşağı çekti

İsviçreli banka UBS, Fed'in faiz indirimlerini geciktirmesi halinde altın fiyatlarının kısa vadede ons başına 3.850-4.000 dolar aralığına gerileyebileceği uyarısında bulundu ve altın görünümünü aşağı yönlü revize etti.