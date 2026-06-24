ETF'lerden çıkışlar ons altın fiyatlarını aşağı çekti

Altın destekli borsada işlem gören fonlardan (ETF) çıkışların sürmesi, spot altın fiyatlarını Kasım 2025'ten bu yana ilk kez ons başına 4.000 doların altına çekti. 3.964 dolar civarına kadar gerileyen ons altın, şu sıralarda ise yüzde 2 kayıpla 4.028 dolar civarında işlem görüyor.

Julius Baer analisti Carsten Menke, "ETF akışları, fiziki destekli ürünlerin alım satımına yansıdığı üzere ABD para politikasıyla yakından bağlantılı" dedi. Analistler, yatırımcıların faiz artışı beklentilerini güçlendirmeye devam etmesi halinde altın destekli borsada işlem gören fonların yeniden çıkış baskısıyla karşılaşabileceğine dikkat çekiyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın destekli ETF'ler mayıs ayında 16 metrik ton net çıkış kaydetti ve Haziran'ın ilk yarısında da çıkışlar sürdü. Bununla birlikte fonlar geçen hafta nisan ortasından bu yana en güçlü haftalık net girişi gördü.

ING analistleri, "Son girişler satış baskısının hafifleyebileceğine işaret etse de ETF talebi büyük olasılıkla 2025'teki kadar destekleyici olmayacak" değerlendirmesini yaptı.

Standard Chartered ise bir notunda mevcut fiyat seviyelerinde 200 tonun üzerindeki ETF altınının zarar bölgesinde bulunduğunu belirtti.

Altın fiyatları, Fed'in bu yıl faiz indireceğine yönelik beklentilerin tetiklediği rekor yükseliş sürecinde ocak ayında ons başına 5.594,82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak İran savaşının ardından yükselen enerji fiyatları enflasyon kaygılarını artırdı; Fed başta olmak üzere merkez bankaları daha şahin bir tutum benimseyerek yatırımcılar faiz indirimi yerine artışına yönelik pozisyonlarını güçlendirdi. Altın fiyatları Ocak zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 29 geriledi.

BullionVault araştırma direktörü Adrian Ash, "Yükselen faiz tahminleri ve büyük çaplı yapay zekâ fon toplamaları, ABD ekonomisine ilişkin iyimser bir tabloyu yansıtıyor. Bu durum altının mutlaka düşeceği anlamına gelmiyor; ancak yatırımcıların dikkati şu an kesinlikle başka yönlere çekilmiş durumda" dedi.