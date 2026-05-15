Faiz baskısı altını vurdu: Güvenli limanda 10 günün en düşük seviyesi

Altın fiyatları cuma günü son bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilerken, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini artırması ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirmesi piyasaları sarstı. Yatırımcıların odağında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılacak kritik görüşme bulunuyor.

Spot altın, üst üste dördüncü işlem gününde de düşüşünü sürdürerek itibarıyla yüzde 0,8 kayıpla ons başına 4 bin 613,19 dolara indi. Böylece altın, 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Altın haftalık bazda ise yüzde 2,1 geriledi.

ABD'de haziran vadeli altın kontratları da yüzde 1,4 düşüşle 4 bin 619 dolara geriledi.

Güçlü dolar altın fiyatlarını baskılıyor

Dolar endeksi bu hafta yüzde 1’in üzerinde yükselirken, dolar cinsinden fiyatlanan altın, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale geldi.

"Altın her taraftan darbe alıyor"

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasadaki tabloyu “Altın her taraftan darbe alıyor. Yükselen petrol fiyatları enflasyon kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Bu durum tahvil getirilerini ve doları yukarı iterken, faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması altını baskılıyor” diyerek değerlendirdi.

ABD tahvil faizleri zirveye yaklaştı

ABD’nin gösterge 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıkarken, faiz getirisi sunmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyeti de yükseldi.

Hürmüz Boğazı krizi petrolü fırlattı

Brent petrol fiyatları bu hafta yüzde 5,5 artışla varil başına 106 doların üzerine çıkarken, İran’daki savaşın sürmesi ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalması enerji piyasalarında tansiyonu artırdı.

Altın savaşın başından bu yana yüzde 13 değer kaybetti

Altın fiyatları, ABD-İran çatışmasının şubat sonunda başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 13 geriledi. Artan enerji maliyetleri enflasyon baskısını yükseltirken, ABD Merkez Bankası’nın faizleri yüksek seviyede tutacağı beklentisini de güçlendirdi.

Enflasyon verileri faiz indirimi umudunu zayıflattı

Bu hafta açıklanan enflasyon verileri, enerji fiyatlarındaki yükselişin diğer mal ve hizmet kalemlerine de yayılabileceği endişelerini artırdı. Bu gelişme, piyasaların kısa vadeli faiz indirimi beklentilerini belirgin şekilde zayıflattı.

Altın, enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de, yüksek faiz ortamı faiz getirisi sunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Gözler Trump-Xi görüşmesinde

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in iki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde ticari anlaşmalar ve diplomatik mesajların öne çıkması beklenirken, Xi’nin Tayvan konusunda yaptığı “ilişkileri kontrolden çıkarabilir” uyarısı dikkat çekti.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 3,1 düşüşle ons başına 80,93 dolara gerilerken, platin yüzde 1,7 kayıpla 2 bin 21,75 dolara indi. Paladyum ise yüzde 0,9 düşüşle 1.423,75 dolardan işlem gördü.