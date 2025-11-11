Faiz indirimi beklentisi altını destekliyor

Altın, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının yakın bir zamanda sona ereceği beklentileri ve daha fazla faiz indirimi beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatları gün boyu yükselişini sürdürerek üç haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Külçe altın ons başına yüzde 0,85 artışla 23 Ekim'den bu yana 4.148 dolar seviyesinin üzerini gördü. Bir önceki seansta yüzde 2,9 kadar yükselmişti.

Belirsizlik kalkacak

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, "Kapanmanın sona ermesi, piyasaların yılın en spekülatif anlatılarından biriyle yeniden ilgilenmesine izin veren belirsizliğin kalkması olarak karşılandı" dedi. Spivak, yılın geri kalanında altın için yönün yukarı olduğunu ve fiyatların ekim ayı zirvesine doğru ilerleyebileceğini belirtti.

Federal hükümetin açılması, uzun süredir ertelenen ekonomik verilerin yayınlanmasını sağlayacak ve ekonomi için kritik bir durum kontrolü sunacak. Verilerin kötüleşen bir görünüm göstermesi bekleniyor. Bu da merkez bankalarının daha fazla gevşeme politikası için katalizör olacak ve faiz ödemeyen altın için olumlu bir etken oluşturacak.

Fed faiz indirimi

CME Group’un FedWatch aracına göre, yatırımcılar aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlıyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran yaptığı açıklamada, enflasyonun düşmesi ve işsizlik oranının yükselmesi nedeniyle aralık ayında 50 baz puanlık bir indirimin uygun olacağını söyledi.